Quantic Dreams se trouve un partenaire et annonce un nouveau projet

C’est lors de la cérémonie des Pégases que Parallel Studio a annoncé son nouveau projet, révélant du même coup que ce dernier impliquait une collaboration avec Quantic Dreams, le studio de David Cage.

On connait surtout ces derniers pour leurs productions à gros budgets, comme Detroit: Become Human, Beyond: Two Souls ou Heavy Rain, des jeux très narratifs, assez proche du cinéma interactif, ce qui est souvent reproché aux jeux Quantic. Un temps associé à Sony, Quantic Dreams à repris son indépendance et est devenu son propre éditeur.

Parallel Studio est un autre studio français, un peu plus modeste, qui avait signé White Night en 2015. Après une expérience en VR, Dark Days, en 2017, Parallel a sorti Eqqo, l’an dernier sur Switch.

Ce nouveau projet s’annonce le plus ambitieux de leurs projets. “Un jeu très atmosphérique, très cinématographique, un peu politique”, annoncent les fondateurs du studios, passés par Ubisoft ou Dontnod. On voit ici le lien avec Quantic !

“Quand il a fallu trouver un éditeur pour nous accompagner, cela nous a paru évident. Quantic Dreams développe des jeux qui nous ressemble un petit peu, des jeux narratifs, avec une atmosphère très forte. Et pour nous, la question ne s’est pas posée très longtemps.” Ronan Coiffec, Game Director et président de Parallel Studio.

Si Quantic Dreams, qui aura surtout un rôle d’éditeur ici, peut apporter son savoir faire en terme de production, mais sur un titre avec un “vrai” gameplay – ce qui manque parfois (souvent) à ses propres jeux – on aura peut-être là la recette d’un gros hit en puissance ?

Si nous n’avons pas encore de date ou de titre, les infos pourraient arriver rapidement, le jeu étant en chantier depuis 2019…