Project HP – Un AAA impressionnant pour conquérir l’occident

Nexon n’est pas un nom qui parlera à grand monde ici, c’est pourtant un poids lourd du jeu vidéo. Spécialiste des jeux en ligne, son public est en effet surtout est-asiatique. Créée à Séoul en 1994, la société est aujourd’hui basée à Tokyo, où elle travaille comme développeur, mais aussi éditeur.

À son catalogue, on trouve des titres comme Vindictus ou Mabinogi, des titres pas forcément très réputés chez nous, mais qui sont de gros succès de l’autre côté du globe. Le MMORPG Mabinogi est par exemple joué depuis 2004 !

Il y a un fossé, donc, entre l’image de marque de la société sur ses propres terres et à l’international. Fossé que Nexon compte peut-être combler avec son prochain jeu, qui porte pour le moment le titre provisoire de Project HP.

On ne sait pas encore si le HP signifie Health Points, High Punch, Hopital Psychiatrique ou toute autre chose (Hello Project ?!), mais les premières images font état d’un titre impressionnant, dont à la fois le contexte et la présence de sous-titres en anglais laissent à penser que Nexon va peut-être se servir de ce jeu pour tenter de séduire les publics américains et européens.

On y découvre en effet un jeu brutal, situé dans un univers médiéval fantastique européen, façon Donjons et Dragons ou Game of Thrones. Avec une D.A. qui penche plus vers le réalisme que vers l’anime, Nexon prend ainsi une direction différentes de ses titres précédents.

Le trailer en 4k et 60 FP prend bien soin de préciser que les images, assez stupéfiantes, sont issues du moteur même du jeu.

Aucune fenêtre de sortie n’est encore en vue, mais le trailer se conclut sur une invitation (en coréen) à participer à une période de pré-alpha test qui se tiendra du 5 au 8 août, signifiant que le travail de développement est loin d’être achevé… Le jeu est prévu pour sortir sur PC.