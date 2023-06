The Callisto Protocol – Chapitre final en approche

Ceux qui sont allés au bout de The Callisto Protocol, le survival horror de science-fiction de Striking Distance Studios, seront sans doute restés avec quelques questions en suspens face aux zones d’ombre du scénario et à sa fin ouverte. Le temps d’y répondre arrive bientôt, puisque l’extension Final Transmission viendra apporter une conclusion au scénario de The Callisto Protocol dès ce mois de juillet.

Sorti en décembre 2022, le titre avait déjà eu droit à plusieurs DLC, mais ceux-ci consistaient plutôt en l’addition de nouveaux modes de jeu sans développer la narration. Final Transmission devrait donc être à la fois le premier et le dernier contenu du season pass à prolonger l’histoire de The Callisto Protocol, à laquelle il est supposé apporter un point final. Bien sûr, il n’est pas impossible que d’autres ajouts interviennent plus tard concernant d’autres aspects du jeu, mais on a néanmoins le sentiment que Striking Distance a maintenant fait le tour.

Il faut dire que les ventes de The Callisto Protocol n’ont pas atteint le niveau espéré, et on imagine mal que le fait de prolonger le scénario puisse relancer la popularité du titre. En effet, si celui-ci avait été critiqué, c’était essentiellement pour son système de combat peu intuitif et son level design peu propice à l’exploration, qui avaient frustré sa communauté. Des problématiques donc plus liées au gameplay qu’à la narration, et même si cette nouvelle extension est supposée apporter de nouveaux ennemis à affronter, elle ne devrait pas pour autant révolutionner le système de jeu.

On peut alors se demander : les joueurs déçus auront-ils vraiment l’envie de rembarquer pour quelques heures de plus ? Peut-être est-il temps en effet d’arrêter les frais, et cela fait alors sens de proposer la suite de l’intrigue principale en un unique épisode additionnel. Pour ceux qui, en revanche, ont hâte de découvrir ce chapitre final, Final Transmission sera disponible sur PS4 et PS5 à partir du 27 juillet, puis sur les autres plateformes à partir du 29 juillet, après 48 heures d’exclusivité Sony.