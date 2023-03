The Callisto Protocol – Un nouveau DLC à l’odeur de mort

C’est la déception de la fin d’année 2022. Alors que l’on nous vendait la nouvelle création de Glenn Schofield comme le successeur de Dead Space, les joueurs ont eu le déplaisir de découvrir en réalité un survival-horror en manque de saveur. L’histoire proposée était pour ainsi dire totalement cliché, les combats laborieux, etc. Ce n’est pas que The Callisto Protocol était complétement mauvais, c’était juste un divertissement moyen qui n’est pas arrivé à s’élever pas à la hauteur de ses ambitions. On se rappelle, à juste titre, tout le battage médiatique qui ventait le potentiel gore du titre. Et, d’ailleurs, c’est peut-être ce qui a desservi le jeu, lequel n’a pas répondu aux attentes de Krafton.

Pour tenter de rattraper le coup, Krafton et le développeur Striking Distance ont ainsi déployé des mises à jour (gratuites) afin de fournir des éléments dignes, d’améliorer, voire enrichir, quelque peu l’expérience. C’est comme cela qu’a pu, par exemple, être greffé le mode new game plus. Cependant, il est difficile de penser que de tels ajouts ont pu susciter un gain d’intérêt. Mais, bien entendu, les joueurs conquis lors d’une première prise en main, eux, ont probablement été ravis. Un sentiment qui n’a pas certainement pas été le même quand est arrivé ce 14 mars un nouveau pack de DLC « Contagion Bundle ».

Une nouvelle déception ?

Ce nouveau contenu n’est certes pas le premier DLC à rejoindre le titre. Toutefois, contrairement au précédent, il fournit davantage que de simples skins, même si, après tout, ça reste encore un apport que l’on peut considérer comme mineur. Il s’agit plus précisément de nouveaux éléments cosmétiques, mais aussi d’un mode inédit bien plus ardu (le mode contagion) ainsi que « 14 nouvelles animations de mort ». Et c’est sans aucun doute ce dernier ajout qui attirera l’intérêt des joueurs. Car n’est-ce pas sur ce petit détail que la création de Schofield était censé se distinguer ?

Avant sa sortie, l’équipe de The Callisto Protocol avait en effet fait son marketing autour de l’aspect gore du jeu et de ses morts tout aussi violentes les unes que les autres. Cependant, une fois le titre en main, le constat est quelque peu différent et certainement amer : on fait rapidement le tour de ces sanglantes exécutions. Pire, à force de les voir, cela fini même par agacer, d’autant que l’on passe souvent par la case décès. Alors, oui, pour peu que le jeu intéresse encore, ces nouvelles animations sont bienvenues… ou, du moins, elles auraient pu l’être si elles avaient été ajoutées pour un rien. Ce qui n’est ici pas le cas : pour les agrémenter au jeu, il faut sans surprise passer par la caisse et dépenser quelque 9,99 euros pour le pack en question. Est-ce que cela vaut réellement le coup ? Pas sûr. Alors oui, ça pourrait casser (ne serait que momentanément) la monotonie, mais c’est tout, l’expérience ne sera pas énormément augmentée…

De nouveaux DLC sont attendus dans le courant de l’année, dont une extension narrative. Si l’on sait encore rien de cette dernière, on peut néanmoins supposer qu’elle puisse mettre en scène un personnage pas entièrement exploité par l’aventure de base : Dani Nakamura.