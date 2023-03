Démo de la refonte de Resident Evil 4 disponible : remake justifié ?

S’il y a bien un jeu que nous attendons de pied ferme, c’est ce fameux remake de Resident Evil 4 ! Ne serait-ce que pour déterminer s’il est, ou non, justifié. En effet, la refonte semble profonde et il va sans dire que la frontière avec le remaster semble particulièrement bien marquée. Normal nous direz-vous, car il est indéniable que le joyau initial de la console GameCube (sorti en 2005) a connu un nombre incalculable de portages, entre une conversion quasiment miraculeuse sur PS2 (en dépit des capacités amoindries de la bête) et de simples lissages HD sans prétention.

Un coup de maître qui a changé la face de la saga et dont les successeurs 5 et 6 n’ont pas réellement perçu l’âme, à savoir le troc de la peur pour le stress. Autant dire qu’il s’agit d’un réel défi pour les équipes de Capcom qui doivent désormais composer sans le maître Mikami tout en réinventant l’essence du titre. Le droit à l’erreur est minime sachant qu’après l’euphorie de la relecture du 2ème épisode s’est engouffrée la déception de la nouvelle itération des aventures solo de Jill Valentine…

Evil et Versa

Pourtant, la confiance est de mise dans nos rangs ! Comme en témoignent les éléments mis à notre disposition, la volonté de modifier en profondeur quelques mécaniques incontournables du matériau d’origine semble animer les créateurs. De l’audace ? A n’en point douter ! En outre, restons prudents tant la mode de la refonte gangrène le média sans vergogne. Pourtant, notre engouement est palpable. Paradoxal ?

Ainsi, nous savons que les sympathiques quoique légèrement obsolètes QTE ne sont plus dans la course, qu’Ashley aura une utilité accrue et que le couteau aura une jauge de durabilité. Entre autres. Mais pourquoi vous rabâcher ce que Capcom brandit fièrement depuis l’annonce de Resident Evil 4 Remake ? Parce qu’un premier contact est désormais possible pour les joueurs possédant la ou les bonne(s) machine(s) ! La fin de la séduction pour une véritable rencontre avec son lot de bienfaits, et de potentielles déceptions.

Dare-dare d’Evil

Bonne surprise : à l’inverse des habitudes capcomiennes, la durée de vie de la démo n’est aucunement limitée dans le temps. Cela paraît anodin mais il faut reconnaître que cette pratique était fallacieuse d’autant plus que le concept “d’essai” se fait parfois rare… Ayant pour doux nom “Chainsaw”, la démo annoncée lors de l’event d’hier, le “Capcom Spotlight”, vous propose de redécouvrir l’arrivée dans le village d’Espagne habité par un bon nombre d’infectés qui ne demandent qu’à accueillir comme il se doit notre héros Leon S. Kennedy ! L’occasion de tester les désormais classiques modes “Performance” et “Résolution”, les évolutions graphiques et de design ainsi que la palette de nouveaux mouvements.

Le jeu entier Resident Evil 4 Remake sera quant à lui disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X et S et sur Steam le 24 mars 2023. Pour les possesseurs de Xbox One, Las Plagas seront aux abonnés absents. Oui, les parasites sont impitoyables ! Reste à déterminer s’il est nécessaire de déterrer le corps de RE4 pour le jeter en pâture aux démons des dernières générations de consoles. Parlerons-nous un jour de cette tendance tantôt (voire souvent) mercantile, tantôt prodigieuse ? Assurément. En attendant, le rendez-vous est pris !