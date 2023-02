The Evil Within – Le troisième cauchemar en route ?

Depuis The Evil Within 2, nombreux sont les fans de la licence qui attendent le retour de la saga horrifique. Mais voilà, Tango Gameworks n’est décidément pas pressé de replonger dans le mal. Du moins, il ne l’était pas. Ce qui, à en croire un élément avancé par Gamesradar pourrait donc changer, même si, évidemment, ce n’est pas encore gagné.

Revenant au genre qui a fait sa renommée (avec pour fait d’arme Resident Evil), Shinji Mikami a ainsi proposé en 2014 The Evil Within pour une expérience glauque assez originale, pour peu que l’on excepte tout ce qui se rapporte au cultissime RE4. Et bien qu’il ne fût pas dénué pas de défauts, à l’image du scénario un peu abscons, le titre avait fait haute impression auprès des joueurs, tant et si bien que ce succès n’a sans doute pas été anodin dans la création du second opus.

Depuis, alors même qu’un troisième épisode était grandement envisageable, c’est le silence le plus total. À la place, Tango Gameworks s’est plutôt lancé dans deux autres chantiers : Tokyo Ghostwire et le tout dernier Hi-Fi Rush. Pour autant, il semble que leurs pensées tutoyaient toujours l’idée d’un nouvel épisode. Et pour cause, au début de son développement, le premier cité était apparemment destiné à être cette suite tant attendue. Du moins, le jeu en portait le nom, comme nous le révélait alors Gamespot il y a tout juste une année.

Alors que s’est-il passé ? La volonté s’est-elle évanouie en cours de route ? C’est ce que l’on pourrait croire, mais, en réalité, il pourrait en être autrement. Un petit détail trouvé dans la parution surprise de janvier dernier sur Xbox et PC (Hi-Fi Rush) semblerait en effet le prouver, bien que ce soit plutôt de l’ordre de la spéculation. Au chapitre 11 justement, lorsque nos héros embarquent dans un ascenseur, le jeu nous montre très rapidement un écran indiquant le numéro de l’étage, mais pas que, puisque juste en dessous une autre mention plus intéressante y est placée. « News: la suite de la célèbre franchise de survival horror est annoncé » peut donc t-on lire.

Et, évidemment, à la lecture de cela, on penserait à du teasing subtilement positionné par le développeur, d’autant qu’aux dernières nouvelles The Evil Within est le seul survival créé par ses soins. Est-ce cela dont il s’agit ? ou faut-il y voir autre chose dénuée d’une telle signification ? Eh bien, à ce stade, il est impossible de l’affirmer. En tout cas, par-là, Tango Gameworks intrigue fortement, mais pas sûr qu’il apportera la réponse de si tôt, et puis, pas dit qu’elle sera positive. Toutefois, cela ne nous empêchera pas de guetter impatiemment l’annonce susceptible de nous lever le voile sur cette potentielle séquelle. Il faut y croire, non ?