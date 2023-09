Immortals of Aveum – Du rêve au cauchemar pour Ascendant Studios

Le 22 août dernier, Immortals of Aveum voyait le jour sur PC, Playstation 5 et Xbox Series. Et après quelques semaines d’exploitation, il est largement temps pour un premier bilan, qui pourrait malheureusement être le dernier. Si le contenu du titre nous avait amené à une critique pas forcément flatteuse malgré de bonnes idées et un monde magique attachant, force est de constater que l’avis général semble tout aussi mitigé. Le bébé d’Ascendant Studios et Electronic Arts n’a pas réussi à trouver son public.

Dans le monde impitoyable et surchargé des FPS, Immortals of Aveum n’a pas trouvé sa place, et contrairement à ce que son titre pouvait laisser annoncer, ne devrait pas être immortel sur le marché. Avec un pic estimé à sept-cent-cinquante-et-un joueurs en simultané sur steam, on ne se mouille pas trop en disant qu’on est sans doute très loin des objectifs fixés par le studio.

Malheureusement, l’histoire ne s’arrête pas là. Il fallait bien que l’échec se répercute quelque part, et ce sont les membres d’Ascendant Studios qui vont payer les pots cassés. Brett Robbins, le patron du studio a annoncé la mauvaise nouvelle sur le réseau social X ce matin. Environ quarante-cinq pour cent des effectifs devrait être licencié dans les prochains jours. Sur un effectif total estimé à une centaine d’employés, le calcul est plutôt simple.

Si l’échec critique et public d’Immortals of Aveum n’est jamais cité explicitement dans le communiqué de Brett Robbins, difficile d’imaginer qu’il ne soit pas l’une des principales raisons derrière cette cruelle décision. Le timing ne laisse que peu de place au doute.

Encore une fois, quelle tristesse de voir que l’échec d’un produit puisse avoir autant d’incidences sur l’humain derrière. Les nombreux exemples récents amènent malheureusement à une amère conclusion: la prise de risque paie de moins en moins dans le monde du jeu vidéo. Pour quelques jeux issus de petits studios qui empruntent la route du succès, combien restent sur le bas-côté, avec parfois de funestes conséquences économiques et sociales ?

On ne s’en rend pas forcément compte lorsqu’on a une manette en main, restant dans notre position de joueurs, mais les licenciements sont devenus légions dans le monde du jeu vidéo. Oui, c’est un marché du travail précaire, et personne ne semble à l’abri, encore moins dans une période dominé par le diktat de la rentabilité et des délais serrés.

On ne peut qu’espérer le meilleur aux futurs ex-employés d’Ascendant Studios. Certes, Immortals of Aveum n’est clairement pas exceptionnel, mais personne ne mérite de vivre ce qui se passe en ce moment au sein de la structure. Surtout après avoir vécu une période de montagnes russes émotionnelles: du rêve de créer un AAA au cauchemar de l’échec.

Brett Robbins, après de profonds remerciements à ses équipes, a tout de même tenu à souligner que le studio continuerait d’apporter des mises à jour à son FPS dans les prochains mois. Cela durera-t-il ? Rien n’est moins sûr.