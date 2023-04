Immortals of Aveum – De la magie pour cet été ?

Le jeudi 13 avril dernier a sans doute été un jour assez riche. Pas qu’il y ait eu tant d’annonces remarquables, non, cependant, ce jour-ci a grandement profité à de futurs hits qui se sont montrés une énième fois dans leurs plus beaux atours : les tant attendus Final Fantasy XVI et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Que ce soit par le biais d’une longue présentation ou par une plus courte vidéo, les deux ont sacrément envoyé, promettant ainsi à leurs fans de réjouissants moments. Et c’est entre ces deux-là qu’Electronic Arts a tenté d’attirer l’attention sur son nouveau titre, un shooter du nom d’Immortals of Aveum.

Un jeu magique ?

Proposant un univers où la magie est reine – à l’image du Forspoken de Square Enix –, cette nouvelle aventure enverra le joueur dans la peau d’un dénommé Jak. Évoluant au sein d’un bataillon de mages, il aura la bien lourde tâche d’empêcher les ténèbres de s’abattre sur son monde. Les combats qui lui sont réservés semblent clairement dotés d’un certain dynamisme, en plus d’être spécialement colorés. En conséquence de cela, ce shooter solo en vue FPS promet donc de nous faire vivre une expérience on ne peut plus mouvementée. C’est du moins ce sur quoi appuie la vidéo tout juste publiée, laquelle vient ainsi fournir de nouvelles images un peu plus consistantes que celles montrées dans le cadre de sa révélation aux Game Awards de décembre 2022.

Toutefois, faut-il pour autant s’enflammer et espérer que ce Immortals of Aveum soit le divertissement qui rythmera notre été (car oui, il est prévu pour une sortie arrêtée au 20 juillet prochain sur PS5, Xbox Series et PC) ? Comme ça, si l’on se fie à l’équipe qui s’en charge, on ne peut qu’être optimiste. Quand on voit, via le site même du studio de développement Ascendant, que certains auraient participé à la création de titres tels que Tomb Raider, Marvel’s Spider-Man ou encore Mafia, on peut se dire qu’il y a assurément du beau monde. Et on n’oubliera certainement pas de citer Bret Robbins, le fondateur du studio, qui, pour sa part, est connu pour son travail sur Dead Space et Call of Duty, où il exerçait le rôle de directeur créatif.

Quant au casting, il est constitué pour la plupart de jeunes acteurs, lesquels ont néanmoins quelques séries et autres films à leur actif. La plus connue d’entre eux restera donc Gina Torres, que certains amateurs de productions télévisuelles associeront à ses rôles dans Suits ou encore 24h chrono… Des présences qui, semble-t-il, trahissent une volonté de la part d’EA de ceindre à leur jeu une espèce d’aura cinématographique. Ce qui, vous en conviendrez, est, de nos jours, une ambition propre à pratiquement tous les gros blockbusters vidéoludiques.

Des ambitions, il y en a donc. Cependant, la réussite n’est pas garantie, loin de là. Les noms derrière le projet ne veulent finalement pas signifier grand-chose et n’auront en réalité qu’un but bien précis : attirer le chaland. Souvenons-nous, par exemple, de The Callisto Protocol. Il aura fait grand bruit jusqu’à son arrivée en décembre dernier, pour un résultat pas très glorieux. On ne dit pas que ce sera le cas ici – qui serait-on pour le faire d’ailleurs, nous n’y avons pas joué –, mais cela reste une possibilité. En tout cas, on lui donnera bien sa chance, puisque, oui, il a l’air assez fun !