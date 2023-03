Forspoken – Lourde sentence pour Luminous Productions

Bien que les chiffres ne ventes ne soient pas encore connus, il est malheureusement probable que Forspoken n’ait pas été le succès espéré pour ses créateurs. En témoigne la courte existence de Luminous Productions, le studio en charge du jeu, qui a annoncé son absorption imminente par Square Enix. Fondé en 2018 en tant que filiale du groupe japonais, et composé de développeurs et artistes ayant travaillé sur Final Fantasy XV, le jeune studio se voyait sans doute une destinée quelque peu différente.

Il faut dire que leur seul jeu, Forspoken, a été un objet de critiques et moqueries bien avant sa sortie. En cause, notamment, une écriture considérée comme particulièrement pauvre et une héroïne difficile à apprécier. Pourtant, le titre peut se prévaloir de nombreuses qualités au premier rang desquelles son ambiance, une proposition d’isekai plus moderne et des combats magiques prenants. Certes, ses qualités ne sont elles aussi pas exemptes de défauts mais il semble que le jeu ait subi un déferlement de haine qui paraît peu mérité.

Le studio a publié un message sur Twitter pour confirmer la fin de l’aventure mais également pour rassurer les joueurs quant au contenu annoncé :

« Vous avez peut-être entendu la nouvelle de la fusion de Luminous Productions avec Square Enix. À partir du 1er mai, notre talentueuse équipe rejoindra Square Enix pour offrir de nouvelles expériences de jeu innovantes aux joueurs du monde entier. D’ici là, nous restons entièrement concentrés sur Forspoken. Nous travaillons actuellement sur le correctif annoncé précédemment pour améliorer les performances globales du jeu (nous vous tiendrons bientôt au courant) et le contenu téléchargeable, « In Tanta We Trust », est en bonne voie pour sortir cet été. Merci encore pour votre patience et votre soutien ! »

Lorsque le studio a vu le jour, il y a quatre ans à partir de la Business Division 2 de Square Enix, l’ambition affichée était alors de produire une nouvelle franchise pour le géant japonais en tirant parti du moteur utilisé pour Final Fantasy XV. L’espoir de franchise paraît désormais quelque peu compromis et réduit à un jeu esseulé dont la conception a souffert de doutes quant à la direction à prendre. Des rumeurs font par ailleurs état de la difficulté rencontrée par le studio pour recruter des développeurs, et poussant alors à la sous-traitance pour continuer le développement d’un projet siglé AAA.

De même, Luminous Productions aurait vraisemblablement souffert du vide laissé par le départ de son fondateur fin 2018 : Hajime Tabata, manager charismatique aux compétences de management reconnues. Celui-ci, lassé par un environnement de travail trop corporatiste avait alors claqué la porte pour aller fonder son studio indépendant.

La fin de l’aventure de Luminous Productions n’est finalement pas aussi triste qu’elle en a l’air. Le cœur des équipes de développement étant constitué de vétérans du groupe japonais qui, finalement, le rejoignent de nouveau pour travailler sur de nouveaux projets, avec cette fois, on l’espère, un meilleur management. Leur travail sur le jeu a amplement démontré leur maîtrise du moteur et leurs talents, et ce n’est pas à eux qu’incombe la responsabilité de l’échec. Quant aux fans de Forspoken, le DLC préquel arrivera bel et bien, et c’est déjà pas si mal.