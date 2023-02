Forspoken – Quelle histoire le futur DLC nous contera-t-il ?

Annoncé bien avant la sortie de Forspoken, le DLC intitulé In Tanta we Trust pointera le bout de son nez dès cet été. Disponible en accès anticipé et sans coût supplémentaire pour les possesseurs de la version deluxe, et achetable séparément pour les détenteurs de l’édition standard, ce contenu téléchargeable sera un préquel aux aventures de Frey.

Peu d’informations, mis à part le titre et la période de sortie, ont été dévoilées par Square Enix, tant et si bien qu’il nous est permis d’émettre quelques hypothèses grâce aux événements de l’aventure principale. Bien que tout ceci reste hypothétique et que la toile de fond du DLC pourrait être toute autre, nous vous devons de vous mettre en garde : cet article contiendra son lot de spoilers sur Forspoken et sa fin. Vous êtes prévenu.

L’ascension des Tantas

La chose la plus évidente à laquelle nous pourrions avoir droit serait une histoire centrée sur l’ascension des Tantas. Vénérées comme des déesses par les Athiens, le DLC pourrait revenir sur la naissance de leurs pouvoirs, les craintes que ces derniers auraient pu faire naître dans le cœur du peuple d’Athia et comment les Tantas ont gagné leur confiance.

Certaines archives de Forspoken nous donnent des informations sur le passé d’Athia, avant la brume et les monstres, mais incarner une Tanta aux pouvoirs naissants dans cette période d’insouciance pourrait être intéressant, tout en offrant de nouvelles possibilités de gameplay et une histoire dans laquelle l’ennemi principal serait la peur des Athiens à notre encontre. Certes, les réels ennemis probables du DLC seront alors assez limités, la plupart des créatures de Forspoken étant nées de la brume et de la corruption, mais cela permettrait d’enrichir une histoire qui en a cruellement besoin.

La bataille contre les Rheddigs

L’antagoniste final de Forspoken n’est autre que le bracelet que porte Frey depuis le début de l’aventure. Krav, de son vrai nom Susurrus, est un Rheddig, une race que les Tantas pensaient anéantie lors d’une guerre que le peuple Athien a remporté. Le DLC pourrait donc s’attarder sur cette période de guerre et revenir sur les événements qui auront conduit Susurrus à vouloir se venger.

Comme pour la précédente théorie, nous avons déjà des éléments écrits dans le jeu de base pour nous conter cette guerre, mais là où le DLC aurait sa carte à jouer, ce serait sur le rôle que le joueur tiendrait. Nous placer du côté des Rheddigs nous permettrait donc d’avoir un second point de vue sur le conflit qui aura déchiré Athia.

Cela permettrait également au titre de pouvoir inclure de grandes scènes de bataille où nous pourrons faire étalage de la puissance des Tantas ou des Rheddigs. Même si l’issue est connue, nous ne serions pas à l’abri de quelques surprises et même, pourquoi pas, d’une fin alternative où les Rheddigs l’emportent.

Le retour de Susurrus

La dernière possibilité qui nous vient en tête, mais qui n’aurait pas grand intérêt tant Forspoken s’épanche sur le sujet dans sa dernière partie, serait de vivre le retour de Susurrus et l’invasion de la brume dans le territoire Athien. De son arrivée aux différents massacres qu’il a orchestrés, pour conclure avec son combat contre les Tantas et sa détention par ces dernières. Il serait tout de même dommage que Square Enix opte pour cette option, car comme dit plus haut, le titre nous raconte toute l’histoire de cette vengeance lors de sa conclusion. Jouer les différents affrontements serait un plus, certes, mais cela ne rajouterait absolument rien à l’histoire principale, pas même un peu de matière.

De plus, Susurrus est un antagoniste particulièrement plat, souhaitant simplement accomplir sa vengeance contre celles qui ont décimé son peuple. Un DLC centré sur ce personnage n’apporterait rien, alors que se concentrer sur le conflit à l’origine de sa soif de vengeance serait nettement plus pertinent, même si certainement plus gourmand en développement.

Quelle théorie vous semble la plus crédible, ou la plus intéressante à vivre au travers du DLC de Forspoken ? Pour rappel, ce dernier débarque dès cet été à une date encore inconnue, tout autant que son prix, et, mis à part théoriser, nous ne pouvons qu’attendre les premières véritables informations officielles.