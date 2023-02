Forspoken – Guide d’une magie omnipotente

L’une des caractéristiques principales de Forspoken est le fait que Frey ne se batte pas avec des armes conventionnelles. Ici, il n’est question que de magie et de sortilèges, chacun ayant leurs propres effets et particularités. Même si tout est plutôt bien expliqué dans le dernier titre de Square Enix, et que l’effet des sorts est assez parlant, il y a quand même quelques subtilités à retenir afin de devenir un véritable maître en la matière.

Entre l’achat des sorts à l’aide de mana, les différentes fontaines vous permettant d’en obtenir certains ou encore les défis à réaliser pour améliorer votre arsenal magique, c’est tout ce qui gravite autour de ces sortilèges qui peut rapidement prêter à confusion et faire que l’on se perde dans ce dédale d’informations.

Obtenir tous les sortilèges, devenir la mort

Vous débloquerez les quatre types de magie au cours de votre aventure, sans pré-requis supplémentaire. Cependant, ces dernières seront incomplètes et il vous faudra un nombre assez conséquent de mana afin de débloquer la totalité des sorts de chacune des spécialités. Vous pourrez en obtenir assez facilement, et de plusieurs façons.

Tout d’abord, il vous suffira de monter en niveau pour que Forspoken vous en octroie un certain nombre. Vous pourrez également en dénicher dans la nature, sous forme de petits puits lumineux qu’il vous faudra ramasser. Enfin, la complétion des flashbacks, sortes de défis chronométrés, sera une source non-négligeable de mana.

Il existe cependant certains sortilèges qui ne se débloquent pas de cette manière. En effet, vous pourrez croiser au détour de votre exploration des fontaines qui, si vous plongez dedans, vous octroieront un sort issu d’une des branches de votre arsenal, selon le type de fontaine que vous visitez. L’exploration est donc vivement conseillée pour compléter votre collection.

Améliorer sa magie, un défi à votre portée

Bien sûr, avoir obtenu tous les sorts ne suffit pas à vous rendre parfaitement indestructible. Pour se rapprocher de ce but, vous devrez également l’améliorer. Pour ce faire, rendez-vous dans n’importe quel refuge ou dans la bibliothèque de Cipal afin de consulter l’étagère qui s’y trouve. Ici, vous pourrez sélectionner jusqu’à trois sorts simultanément pour essayer d’en accomplir les défis.

Il ne vous restera plus qu’à vous rendre sur le champ de bataille et affronter divers ennemis pour remplir ces différentes tâches et devenir l’incarnation de la puissance. Cependant, certains défis peuvent vous donner du fil à retordre. Par exemple, celui qui vous demandera de toucher des ennemis que vous aurez mis à terre. Pour vous faciliter la tâche, réglez le jeu sur une plus haute difficulté si vous avez été un peu gourmands sur l’exploration, et n’hésitez pas à vous équiper de vernis augmentant les chances de mettre les ennemis à terre.

Autre astuce bienvenue : n’hésitez pas à relancer des flashbacks afin de ne pas avoir à courir sur toute la carte pour trouver des ennemis. De même, si votre but est de compléter le jeu à 100%, n’oubliez pas de prendre vos défis dans un refuge avant de continuer votre exploration ; vous ferez ainsi d’une pierre, deux coups.

Perfectionnement tactique de l’arsenal magique

Vous détenez toutes sortes de sorts, et vous les avez tous améliorés afin d’obtenir leur plein potentiel. Il ne vous reste plus qu’une chose à faire afin de vraiment détenir le pouvoir ultime : améliorer votre équipement. Dans chaque refuge, vous aurez accès à un établi vous permettant de modifier votre cape et votre collier afin de leur ajouter divers effets ou de modifier leurs statistiques.

Santé, défense, magie de chaque type et différents bonus pourront alors êtres appliqués et modifiés moyennant différentes ressources trouvables dans la nature. Bien entendu, plus vous améliorerez votre équipement et plus les ressources demandées seront rares ou nombreuses. Forspoken est assez complet à ce niveau mais, encore une fois, l’exploration sera au cœur de tout.

En plus des matériaux qu’il vous faudra glaner sur la carte, sachez que tous les bonus que vous pourrez appliquer à votre équipement se débloquent en récupérant des capes et colliers disposant naturellement de ses bonus. Vous pouvez également dépenser quelques pièces dans la boutique de Cipal pour en obtenir davantage, comme certains vous immunisant totalement à certaines altérations de statut.

Maintenant, vous détenez toutes les clés afin de faire parler les arcanes. Ne vous reste plus qu’à sillonner le monde d’Athia en quête d’une proie assez redoutable pour vous donner du fil à retordre ou juste vous amuser à parcourir les plaines en quête d’un nouvel objectif. Plus rien ne devrait vous résister, vous êtes devenus la mort incarnée.