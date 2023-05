Forspoken – La magie retente d’opérer avec une extension

Alors qu’il était attendu par bon nombre d’adeptes du monde ouvert bien avant sa sortie, Forspoken avait reçu un accueil des plus inattendus en janvier dernier, alors assujetti à de nombreuses critiques pointant du doigt son scénario vu des dizaines de fois et son gameplay buggé ou trop chargé pour être maîtrisé à souhait. Ainsi, en ayant voulu apporter un peu de magie au sein de la sphère vidéoludique, les équipes de Luminous Productions ont un peu raté leur coup en sortant un titre qui n’avait que du rêve à vendre. Pour autant, il semblerait que le studio ait plus d’un tour dans son sac, puisqu’une extension va débarquer à la fin du mois.

Ce DLC avait déjà été annoncé il y a quelque temps et une vidéo sortie hier nous a permis d’en apprendre plus quant au contenu de ce dernier. Nommée « In Tanta we trust« , la première extension du titre se déroule dans la foulée des événements de la campagne principale, à quelques détails près. En effet, comme le suggère si bien le titre du DLC (concrètement « En Tanta nous croyons »), notre héroïne Frey sera accompagnée par Tanta Cinta, initialement antagoniste au sein de l’univers de Forspoken.

C’est une association étrange qui attend les joueurs, mais elle permettra d’en apprendre plus sur le passé du monde d’Athia afin de comprendre comment ce dernier en est arrivé à son point de chute. Car c’est tout l’intérêt de cette extension. In Tanta we trust est un DLC narratif dans lequel Frey se retrouve propulsée dans le passé, au cœur d’une époque où la guerre fait rage à Athia, la fameuse bataille qui a conduit le monde à sa perte.

Pour rappel, les Tantas sont les figures antagoniques principales de l’univers de Forspoken, les « Matriarches » qui règnent sur le monde. Ainsi, le DLC promet une aventure riche en découvertes, à l’époque où le peuple vénérait les Tantas et où l’amitié perdurait encore entre elles. In Tanta we Trust sera l’occasion de devenir incollable sur l’univers dans lequel Frey a été propulsée, et cela permet également au studio de se racheter auprès de certains joueurs, peu convaincus de la prestation offerte par la campagne principale.

Mais Luminous Productions prend un certain risque en sortant In Tanta we trust. Il ne faudrait pas que l’extension soit un argument pour y instaurer toute la genèse du titre. Payer pour en apprendre plus sur ce que vous auriez déjà dû savoir, en somme. Car si l’histoire de Forspoken a été critiquée, c’est en partie à cause de la manière qu’elle a de ne pas pousser plus loin l’écriture des personnages, ainsi nous n’avons que de vagues informations sur certains d’entre eux.

Par conséquent, il est fort probable que les critiques pleuvent davantage à l’arrivée de cette extension si toutefois nous avions le malheur de découvrir que le DLC est plus intéressant que l’histoire principale. Heureux d’enfin pouvoir en apprendre plus sur cet univers auquel nous demeurons quelque peu étrangers, mais désolés de constater qu’il faut une fois de plus payer pour découvrir ce que nous attendions. Quoi qu’il arrive, Frey sera propulsée dans le passé le 24 mai prochain, en exclusivité sur PS5 et PC.