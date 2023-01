Forspoken – Il manque des noms au générique de fin

Alors que le titre subit actuellement les foudres d’internet et que notre critique ne tardera pas à pointer le bout de son nez, Forspoken se retrouve encore une fois au cœur d’une polémique dont il n’avait vraisemblablement pas besoin. Outre le downgrade graphique évident, les multiples reports et les suspicion d’envois de codes à la presse volontairement tardifs, il semblerait que le titre ait oublié de faire mention de certaines personnes ayant travaillé dessus.

C’est en tout cas que l’on peut constater assez aisément lorsque l’on termine Forspoken et que l’on s’attarde un peu sur les différentes sections et noms que comporte le générique de fin. En effet, lorsque le texte se déroule et finit par atteindre les sections Localisation et Assurance Qualité, il est assez surprenant de constater que seuls quatre personnes en tout sont citées pour un travail qui demande en réalité bien plus d’effectifs.

C’est ainsi que Forspoken, croulant déjà sous une avalanche de mauvaises publicités et de grogne des joueurs combinées, se retrouve une fois de plus sous le feu des projecteurs pour les mauvaise raisons. Le hashtag #TranslatorsInTheCredits fait rage actuellement sur Twitter, dénonçant cet état de fait malheureux et réclamant aux éditeurs la même reconnaissance pour les équipes internes et externes au développement, ce qui semble pourtant logique.

Pour certains gros éditeurs, comme Sony, il est devenu monnaie courante de croiser les noms des différentes comédiens de doublage ayant prêté leurs voix aux personnage, et ce dans toutes les langues que le jeu supporte. Les équipes travaillant dans l’ombre de l’éditeur, peu importe son nom, devraient pouvoir jouir de la même reconnaissance que les développeurs du titre eux-mêmes car, même si l’on peut se dire qu’ils auront fournis un moindre effort dans la création du projet, leur travail reste essentiel au même titre qu’un game designer.

Quoiqu’il en soit, espérons que Forspoken arrive à se sortir de ce marasme de mauvaises nouvelles dans lequel il reste inlassablement embourbé depuis quelques mois. Les nouvelles licences se faisant rares dans le milieu, il serait dommage que tous se mettent à penser que c’est cette prise de risque qui aura coûter le succès à Forspoken, alors qu’il s’agit surtout d’une série de mauvaises décisions.