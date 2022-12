Final Fantasy XVI – Date de sortie, trailer et édition collector

Les Game Awards ont été l’occasion pour de nombreux studios de placer leurs titres sous les projecteurs. Pour certains, cela aura été pour un reveal en bonne et dûe forme et, pour d’autres, il n’aura s’agit que d’une confirmation. Final Fantasy XVI fait bien entendu partie de la seconde catégorie.

En effet, le nouvel opus de la saga de RPG la plus connue a profité de cette soirée pour annoncer sa date de sortie. Et ce n’est pas tout, car les différentes éditions du jeu ont également été présentées. Collector, Deluxe, Deluxe numérique, standard, nous avons le droit ici au défilé habituel des ornements et autre loots IRL.

Pour rappel, et avant d’entamer les présentations, Final Fantasy XVI prend place dans le vaste monde de Valisthéa alors que les Primordiaux sèment la terreur sur leur passage. Clive Rosfield, le personnage que vous incarnez, doit protéger son frère Joshua, émissaire du Phénix, tandis les Cristaux-mères qui régissent le monde sont mis en péril par le Fléau Noir et les émissaires, des individus pouvant invoquer les Primordiaux.

Le titre est une exclusivité temporaire Playstation 5 et avait déjà fait forte impression lors de ses différentes présentations. Alors que ce dernier était prévu pour un très flou été 2023, nous avons appris durant la soirée d’hier qu’il arriverait sur la console de Sony dès le 22 Juin, pour le bonheur de tous les possesseurs de la machine, qui pourront donc s’offrir une de ces éditions.

Édition Collector

Coffret Collector : coffret métallisé agrémenté d’une illustration signée par Yoshitaka Amano, le légendaire illustrateur de FINAL FANTASY

FINAL FANTASY XVI : le jeu de base dans son boîtier, avec jaquette réversible.

Statue Premium – Phénix vs Ifrit : une figurine immortalisant un combat entre deux Primordiaux : Phénix et Ifrit.

Ensemble de pin’s métalliques – Primordiaux : un ensemble de pin’s premium à l’effigie des huit Primordiaux.

Boîtier SteelBook® inédit Clive Rosfield : un boîtier SteelBook agrémenté d’une illustration de Clive Rosfield, le protagoniste.

Mappemonde de Valisthéa en tissu : une carte en tissu de Valisthéa, le monde dans lequel l’histoire se déroule.

Épée sanguine (arme du jeu, contenu téléchargeable) : l’arme de Firion, personnage principal de FINAL FANTASY II , sera utilisable dans le jeu.

L’édition collector sera disponible en précommande sur le store de Square Enix UNIQUEMENT dès le lundi 12 Décembre à 19h (heure française). Si vous précommandez, vous obtiendrez également un mini-artbook numérique, une mini bande-son numérique ainsi que les Bésicles d’érudit qui permettent d’augmenter l’XP gagnée en jeu.

Édition Deluxe

Jeu de base dans son boîtier, avec jaquette réversible.

Mappemonde de Valisthéa en tissu.

Boîtier Steelbook inédit Clive Rosfield.

Édition Numérique Deluxe

Jeu de base.

Mini artbook numérique.

Mini bande-son numérique.

Dernière petite précision : peu importe l’édition, si vous précommandez Final Fantasy XVI, vous obtiendrez l’arme Cœur Vaillant ainsi que l’accessoire Talisman du Cait Sith qui permet d’augmenter le nombre de Gils gagnés.

De bien belles éditions en perspective, en particulier l’édition collector et sa statuette qui devraient ravir bon nombres de collectionneurs. Final Fantasy XVI et ses différentes éditions seront donc disponibles dès le 22 Juin 2023, uniquement sur Playstation 5, du moins pour un temps. Il n’y a plus qu’à attendre d’avoir le jeu entre les mains pour se faire un avis sur ce qui s’annonce comme l’une des grosses sorties de l’année prochaine.