Final Fantasy XVI – Présentation de son monde en trailer

Et de trois ! Toujours annoncé pour l’été 2023 (et on croise les doigts pour qu’il n’y ait pas de report), Final Fantasy XVI en dévoile plus sur son monde et la trame via un troisième trailer. Si le premier sorti en septembre 2020 avait mis en avant le nouveau protagoniste, Clive Rosfield, il avait également légèrement levé le voile sur la trame du jeu. Le second trailer, sorti en juin 2022, s’était, quant à lui, consacré à la présentation du gameplay. Celui dont nous gratifie aujourd’hui Square Enix s’attèle à nous présenter le monde dans lequel le joueur va évoluer ainsi que les deux trames principales du jeu.

Valisthéa : un monde ouvert, majestueux et mourant

Le jeu se situe donc sur Valisthéa, terre qui se meurt depuis 1500 ans après la chute de mystérieux ancêtres. Depuis cette tragédie un Fléau Noir est apparu et se répand lentement sur le monde, y aspirant non seulement la vie mais aussi la magie. On apprend également que des Cristaux-mères sont présents physiquement sur ce monde et constituent la source de toutes les magies par l’éther qu’ils offrent. C’est donc autour de ces sites magiques que les grandes puissances politiques du monde de Valisthéa se sont élevées, bénéficiant de leur bénédiction et d’une longue période de paix entre les nations qui contrôlent chacune d’entre elles.

Le monde de Final Fantasy XVI se divise en nations caractérisées par des thématiques propres. On découvre ainsi l’Archiduché de Rosarie, bastion de l’honneur et de la tradition ; le Saint-Empire de Sangbrèque foyer d’ambitions divines et impérialistes sur le continent ; la République de Dalméquie composée de cinq nations et située dans un désert avec lequel elle a appris à vivre ; le Royaume de Fer régi par la foi Cristodoxe ; le royaume de Valœd qui se tient isolé sur l’est du continent mais nourrit des rêves expansionnistes ; enfin, le Domaine de Cristal au centre de Valisthéa, où se trouve le plus grand des cristaux-mères. Il s’agit d’un Domaine neutre dirigé par un conseil composé à égalité de membres des nations voisines. C’est donc une terre d’importance stratégique de par sa richesse et sa position géographique.

Le Fléau Noir, les Émissaires et les Primordiaux



Le fil rouge de Final Fantasy XVI est donc cet évènement mystérieux, qui a eu lieu il y a 1 500 ans, et depuis lequel le monde est rongé par le Fléau Noir qui se propage lentement. Les terres qu’il atteint perdent toute forme de vie mais aussi de magie, elles sont appelées les Terres-Mortes. En conséquence les populations fuient cette menace en se réfugiant près des cristaux-mères par désespoir.

En parallèle, il existe des humains capables de prendre la forme de Primordiaux, soit les entités les plus puissantes de Valisthéa. Ces humains sont appelés les Émissaires. De par leurs pouvoirs incroyables, les nations ont chacune un point de vue très différents envers ces humains. Certaines les craignent et les vénèrent, allant jusqu’à en faire leurs dirigeants ; d’autres les considèrent comme des abominations à éradiquer ou des armes de guerre à apparence humaine qui n’attendent que d’être asservies et utilisées.

Pour rappel, le joueur incarne Clive Rosfield, le fils aîné de l’Archiduc de Rosalie. Bien que tout le monde s’attendait à ce qu’il hérite du Primordial de son père, c’est en fait son petit frère, Joshua, qui se révèle être un Émissaire dépositaire du Primordial du Phoenix. Clive se consacre alors aux armes et à la maîtrise de l’épée. Il remporte à l’âge de 15 ans seulement le tournoi ducal et est adoubé Premier Bouclier de Rosalie en récompense, chargé de défendre le Phoenix et bénit par celui-ci en bénéficiant de son feu.

Mais il faut davantage qu’un monde rongé par une menace mortelle qui se répand inéluctablement pour mettre fin aux intrigues politiques et ambitions personnelles. Aussi, en l’an 860 du calendrier du Ponant, le Saint-Empire lance une offensive contre l’Archiduché de Rosarie au cours de laquelle un crime, doublé d’un drame, est commis : l’Archiduc est tué devant Clive et Joshua par un mystérieux Primordial noir : Ifrit. Cette tragédie et l’obsession de vengeance de Clive vont alors bouleverser le monde de Valisthéa en le faisant basculer dans la Guerre des Primodiaux.

Final Fantasy XVI est prévu pour l’été 2023 et sera une exclusivité PS5 pour une période indéterminée. Pour les joueurs Xbox et PC, souvenez-vous des mots de Vanille : « We held the light of hope in our hearts and achieved the impossible. » ( « Nous avons gardé la lumière de l’espoir dans nos cœurs et accompli l’impossible . » ). L’arrivée du jeu sur d’autres supports est tout sauf impossible.