Exception – Le chara-designer de Final Fantasy au générique d’une série Netflix

Si l’adaptation de Final Fantasy en série live-action semble avoir été enterrée (malgré une officialisation en bonne et due forme dès 2019), les fans de la saga de Square Enix pourront patienter/ se consoler (selon qu’on y croit encore ou plus du tout) avec le nouvel anime de Netflix, Exception.

La série emmène en effet une équipe de production prestigieuse, avec au chara-design Yoshitaka Amano, concepteur des personnages du tout premier Final Fantasy, et qui restera attaché à la licence jusqu’à l’épisode XIII. On le retrouve aussi derrière le design des personnages de Child of Light, l’hommage d’Ubisoft au JRPG, et au générique de divers mangas et animes, comme Gatchaman (« La Bataille des Planètes » en V.F.).

« Dans un avenir lointain, l’humanité a été contrainte de fuir la Terre pour s’installer sur une autre galaxie. Une équipe d’éclaireurs est envoyée pour trouver une planète adaptée à la terraformation. L’équipage a été créé par impression 3D, mais en raison d’une erreur système, l’un de ses membres, Lewis, est ressorti déformé. Et tandis qu’il s’en prend à ses collègues Nina, Mack, Patty et Oscar, un compte à rebours annonçant la fin de la mission est lancé dans les ténèbres du vaisseau… »

Le scénario d’Exception sera signé Hirotaka « Otsuichi » Adachi, lauréat de plusieurs récompenses littéraires au Japon pour ses œuvres fantastiques (hélas peu traduites en français ; on citera ainsi le roman « Rendez-vous dans le noir », ou le manga en 3 tomes « Mad World », traduit par un certain Florent Gorges). À la musique, on retrouvera le génial Ryuchi Sakamoto, compositeur (et acteur principal) sur le film Furyo, avec David Bowie (dont vous connaissez, même sans le savoir, le thème !), mais aussi de la musique du Dernier Empereur (Bernardo Bertolucci), de Talons Aiguilles (Pedro Almodovar), de The Revenant (oui, oui, celui avec Léo DiCaprio !) ou encore du film Appleseed de Shinji Aramaki…

Ce casting 4 étoiles donne lieu à un anime particulier, dont l’animation mixe d’une façon plutôt inédite un style 2D très affirmé et une technologie 3D. Les premières images que nous montre la bande-annonce sont à la fois très étonnantes tout en nous rappelant un peu le style des productions Vanillaware (Muramasa The Demon Blade, Dragon’s Crown, ou plus récemment 13 Sentinels).

Série de science-fiction horrifique (c’est LE genre à la mode, avec l’arrivée prochaine de The Callisto Protocol, du remake de Dead Space, ou encore de Signalis ou de S.T.A.L.K.E.R. 2…), Exception sera diffusé sur Netflix à partir du 13 octobre.