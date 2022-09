Onimusha revient… sous la forme d’un anime sur Netflix !

Castlevania, The Witcher, ou plus récemment le plutôt réussi Cyberpunk : Edgerunners… Netflix et les adaptations de jeux vidéo, c’est une histoire qui dure. Et il faut bien reconnaître qu’à quelques exceptions près (Resident Evil…), le mariage fonctionne plutôt bien. À tel point que malgré l’annulation récente du live action Resident Evil, Capcom ne s’est pas fâché avec le géant du streaming, et collabore de nouveau avec lui sur une adaptation d’Onimusha.

Onimusha est une série de jeux qui a débuté sa carrière en 2001 sur PlayStation 2. On y joue un maître du sabre (un personnage différent dans chaque jeu) à l’ère Sengoku ( XVème – XVIème siècle) chargé de chasser des démons. Fun fact : le jeu a d’abord été pensé comme une transposition à l’époque médiévale de Resident Evil !

Dans chaque jeu Onimusha, le personnage principal était librement inspiré d’un acteur célèbre : Takeshi Kaneshiro (Chunking Express de Wong Kar Wai ; Hero, de Corey Yuen ; ou Le Secret des Poignards Volants de Zhang Yimou) dans le premier épisode, Yusaku Matsuda (Black Rain, de Ridley Scott) dans le second, et même Jean Reno pour le troisième jeu. Fidèle à son matériau d’origine, la série animée ne dérogera pas à la règle, et c’est l’acteur légendaire Toshiro Mifune (Rashomon ou Les Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa, Soleil Rouge, de Terence Young…) qui servira de modèle au héros de cette nouvelle série.

Et puisqu’on est en plein name dropping, c’est la seconde surprise de cette annonce : le cinéaste hyperactif Takashi Miike en personne est attaché au projet en tant réalisateur en chef. Ce n’est pas la première fois que le cinéaste japonais se frotte au monde du jeu vidéo, puisqu’entre ses productions hyperviolentes (Audition, Ichi The Killer) et ses adaptations de mangas (Blade of the Immortal, Jojo Bizarre Adventure…), Miike a aussi réalisé un film tiré des jeux Yakuza, ou une adaptation des aventures d’Ace Attorney !

Le projet en est encore à un stade peu avancé de sa production, et aucune date n’a encore été confirmée quant à sa diffusion, qui aura lieu à coup sûr sur Netflix !