Canicule – 5 films inspirés de JV à regarder les volets fermés

C’est la canicule, la météo nous dessine des cartes de France peintes en rouge et les infos évoquent une « apocalyspe météorologique ». Bref, ce n’est pas un temps à mettre le nez dehors. Alors fermez volets et rideaux pour garder la maison au frais, et calez-vous en short devant la télé, une glace à la main : on part en quête de films inspirés de jeux vidéo oubliées ou méconnues.

La production cinématographique peut parfois nous surprendre quand elle s’inspire du jeu vidéo. Ce fut le cas avec le sympathique Detective Pikachu, ou encore le succès surprise de Sonic Le Film, rattrapé in extremis par les fans. Mais le plus souvent, c’est du grand n’importe quoi, de la filmo quasi-intégrale d’Uwe Boll (House of The Dead, Alone in the Dark ou encore Far Cry…) aux derniers Resident Evil ou Mortal Kombat sur grand écran.

Cependant, sorti de ces titres connus de tous, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on trouve aussi des films plus surprenants et un peu passés sous les radars… Notre sélection.

Loups-garous (Werewolves Within) (2021)

Sam Richardson, vu dans The Office et depuis revu dans Ted Lasso, porte sur ses épaules cette comédie d’horreur produite par Ubisoft, et inspirée du jeu en VR du même nom, lui-même inspiré du célèbre jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux. Sans être exactement un grand film, on passe quand même un bon moment devant ce Loup Garous un peu convenu, qui réussit à garder le difficile équilibre entre comédie et film d’horreur sans trop trébucher.

Passé un peu inaperçu en salle, le film est disponible à la location sur les plateformes de VOD, ou en DVD.

Yakuza : Like a Dragon (2007)

Le jeu des studios Ryu Ga Gotoku est de base particulièrement cinématographique. Un film tiré des aventures de Kiryu Kazuma n’est donc qu’un renvoi d’ascenseur. Le jeu est de base sans aucune limites, n’hésitant pas à donner dans le grand guignol. Il était donc tout à fait logique que le film qui en est tiré soit confié à Takashi Miike, réalisateur protéiforme et hyperactif de plus de 60 films en 30 ans de carrière. On lui doit les cultes et ultraviolents Audition ou Ichi The Killer, mais aussi les nanardesques Zebraman et Yatterman (d’après le dessin animé).

Malheureusement, ni la folie des jeux SEGA, ni celle de Miike de transparait franchement dans le film, qui reste quand même à voir pour tout fan de la franchise. Disponible uniquement en DVD (attention, le film est parfois référencé sous le titre V.F. Yakuza : l’Ordre du Dragon).

Phoenix Wright: Ace Attorney (2011)

Miike toujours, en grande forme cette fois. Le cinéaste adapte la franchise de Capcom et en fait un festival de gel Fixation Béton et de retournements de situation. C’est peu dire que le film divise : certains louent ses qualités d’adaptation jusqu’au boutiste quand d’autres n’y voient qu’une performance de cosplay luxueux.

Au moins le film ne laisse pas indifférent, ce qui est peut-être le meilleur argument pour vous convaincre de le voir ? Disponible en DVD.

Metal Gear Solid: Philanthropy (2009)

Un film MGS ? Et on n’en a pas entendu parler ? C’est par ce que c’est en fait un fan film. Réalisé par l’italien Giacomo Talamini, avec le tout petit budget de 10 000€. Le film a été salué par Hideo Kojima en personne (même si des problèmes de droits sont venus ensuite entacher le projet), et est visible gratuitement sur YouTube ou via le site de l’auteur : mgs-philanthropy.net

Animal Crossing: The Movie (2006)

On garde le “meilleur” pour la fin, ou en tous cas le plus surprenant : en 2006, Nintendo s’associe avec le géant du cinéma japonais Toho pour sortir un film Animal Crossing basé sur l’épisode DS de la série, Wild World.

Il s’agit d’un film d’animation jamais sorti hors du Japon, où il a pourtant obtenu un certain succès, avec plus de 16 millions de dollars de recette. On ne comprend pas pourquoi, avec le succès massif du jeu sur Nintendo Switch, personne n’a essayé de sortir au moins le DVD du film en Europe ? Même s’il se trouve assez facilement sur les grandes boutiques en ligne (par exemple ici), il n’est ainsi disponible qu’en version originale, et en import (donc un peu plus cher qu’un DVD classique).

Bonus : Avalon (2001)

On triche un peu avec Avalon, puisque le film n’est pas tiré d’un jeu vidéo, mais en raconte un. Dans un futur proche, Avalon est un jeu en VR auquel on s’adonne illégalement. Ash est une pro-gameuse et gagne sa vie en jouant à Avalon. Mais au-delà de son salaire, elle y recherche un accès mythique vers le niveau Spécial A, qui serait un accès sur autre chose qu’un jeu vidéo…

Réalisé en prise de vues réelles par le légendaire Mamoru Oshii (Ghost in the Shell), avec la musique du génial Kenji Kawai, Avalon est une claque graphique, mais aussi un grand conte philosophique. Un film à voir absolument si ce n’était pas encore fait… Dispo en VOD sur la plateforme Univers Ciné, ou en DVD.