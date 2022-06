Christophe Gans : « Je vois des choses bien meilleures en jeu vidéo qu’au cinéma »

Christophe Gans est un réalisateur rare, mais qui fait mouche à chaque fois. Crying Freeman en 1995, d’après le manga de Kazuo Koike et Ryôichi Ikegami, c’était lui, comme le blockbuster Le Pacte des Loups en 2001 ou encore le film Silent Hill (2006), l’une des rares adaptations de jeu vidéo qui trouve grâce aux yeux des joueurs !

Vrai passionné de cinéma de genre, Gans fut rédacteur en chef de la revue Starfix et a créé la luxueuse revue HK Orient Cinéma, dont les anciens se souviendront autant pour ses couvertures magnifiques que pour les VHS de films introuvables qui accompagnaient chaque numéro. Ce qui frappe souvent dans son cinéma, ce sont ses références, littéralement à 10 000 km du cinéma français, faites de films hong-kongais (Tsui Hark, John Woo), de mangas, et de jeux vidéo.

Dans une interview très intéressante donnée à CineSeries (voir ci-dessous), le réalisateur revient ainsi par exemple sur l’épée de SoulCalibur qu’il avait mise avec gourmandise entre les mains de Vincent Cassel dans Le Pacte des Loups ! C’est aussi l’occasion pour lui d’évoquer le poids culturel du jeu vidéo aujourd’hui :

« Le cinéma n’est pas mieux que les jeux vidéo aujourd’hui. L’actualité des jeux vidéo est aussi importante, aussi étonnante, aussi profonde que celle du cinéma. Aujourd’hui (…) les grands mouvements esthétiques on les trouve plutôt dans les jeux vidéo. Je suis à la base un cinéphile, mais je vois très bien ce qu’il se passe (…), je vois des choses bien meilleures en jeu vidéo qu’au cinéma. Quand j’ai joué à The Last of Us Part II, je me suis dit : Quel est le film récemment qui m’a donné ça ? Aucun ! » – Christophe Gans, interviewé par CinéSéries Originals.