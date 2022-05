Silent Hill – Plusieurs jeux en préparation ?

Cela fait dix ans que les fans attendent un nouveau Silent Hill. Après des années d’interrogation et de spéculation en tous genres, plusieurs rumeurs ronflent fortement autour de plusieurs projets. Si pour l’instant, Konami n’a rien confirmé, un bon nombre d’indices et d’éléments laissent fortement penser que la célèbre saga d’horreur va revenir sur le devant de la scène. Dans un entretien accordé à GamesIndustry, Piort Babieno, CEO de Bloober Team (Blair Witch, The Medium) a (presque) vendu la mèche, même s’il y a eu un démenti par la suite :

» Nous travaillons depuis plus d’un an sur un autre jeu vidéo, une autre lience d’horreur, et nous le faisons avec un grand éditeur. «

Au mois de mars, l’éditeur a renouvelé la propriété intellectuelle de Silent Hill. Konami serait donc ce « grand éditeur » et Silent Hill cette « autre licence d’horreur » ? Plus récemment encore, l’utilisateur très actif sur Twitter Aesthetic Gamer a diffusé sur son compte quelques images, avant que celles-ci ne soit supprimées pour violation de droits d’auteurs et que son compte soit temporairement bloqué. De quoi donner encore plus de crédits à ses propos. D’autant plus lorsque, d’après les sources de Video Games Chronicles, ce ne serait pas un mais trois projets Silent Hill que Konami a prévu. Des rumeurs que le journaliste Jeff Grubb et l’influenceur NateTheHate corroborent sur leurs comptes Twitter respectifs.

Parmi ces trois projets qui seraient, d’après NateTheHate « interconnectés », il y aurait le remake de Silent Hill 2, le fameux jeu d’épouvante de la PS2. Celui-ci devrait profiter d’une certaine amélioration visuelle, de nouvelles animations ainsi que de puzzles et plusieurs fins inédites. Sony serait également impliqué puisque le titre pourrait être une exclusivité temporaire aux consoles PlayStation.

Un autre titre Silent Hill décrit comme une série épisodique de « nouvelles » serait en développement par Annapurna Interactive, le studio derrière Sayonara Wild Hearts et Outer Wilds, entre autres. Cependant, de nombreux studios ont été impliqués dans des discussions autour du projet comme Supermassive Games qui a été approché par Konami mais qui finalement n’a pas signé donnant ainsi naissance à la Dark Pictures Anthology. Il est possible qu’Annapurna ait simplement été impliquée dans l’une de ces discussions.

Enfin, VGC rapporte avoir été informé que Konami travaillait sur une nouvelle histoire principale pour Silent Hill. Aucune information réelle sur qui est en charge du projet mais d’après VGC, ce serait un studio japonais. Après l’immense déception de l’annulation du projet « Silent Hills » réunissant Hideo Kojima et le réalisateur Guillermo Del Toro, on croise les doigts pour que ces rumeurs soient confirmées. D’ailleurs, il est possible que Konami présente ces projets durant des événements majeurs qui se dérouleront dans les semaines qui viennent. On pense notamment au Summer Game Fest…