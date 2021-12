Slitterhead – Le créateur de Silent Hill retourne à l’horreur pure

Permettez-vous de nous dire si nous sommes les seuls à trouver ça curieux, mais parmi toutes les formes d’évasion que nous offre notre média adulé, nous sommes assez surpris de découvrir que les jeux d’horreur soient si « niche ». D’accord, c’est probablement plus simple de s’échapper d’une réalité étouffante avec un jeu léger et coloré, mais avec un jeu de foot ou un FPS. Mince, il suffit d’allumer la télé pour ressentir ces frissons-là, et si c’est bien aussi horrible que la guerre, souvent, c’est aussi bien moins réel. Bref, on dit ça, mais l’épouvante a un public et cette troupe pourrait être ravie d’apprendre que le créateur de Silent Hill dévoile enfin son nouveau projet intitulé Slitterhead.

Présenté aux côtés d’une poignée d’autres jeux lors de la cérémonie des Game Awards 2021, le prochain titre d’Eiichiro Toyama (et accessoirement premier jeu du tout neuf de Bokeh Game Studios) s’est présenté avec une courte vidéo qui donne le ton, brouillant la frontière entre le réel (notamment représenté au travers de décors urbains réalistes et familiers) et l’horreur (faisant flirter body horror et hémoglobine), la marque de fabrique et le kink de l’esprit derrière le concept. De quoi mettre dans l’ambiance les nombreux fans de Silent Hill qui n’ont pas su se remettre et cicatriser depuis l’abandon de projet d’un nouvel épisode et le retrait de la démo P.T.

Ce petit (mais généreux) teaser est également l’occasion pour le studio de souligner qu’Akira Yamaoka, le compositeur qu’on retrouvait déjà aux côtés du créateur révéré évoqué plus haut, sera également de la partie pour mettre le tempo derrière votre voyage macabre. Finalement, ce que nous avons plus de mal à expliquer, c’est cette quantité somme toute impressionnante de scènes d’action, tranchant clairement avec l’idée qu’on se fait d’un survival horror. À croire que c’en est pas un (et ce n’est pas totalement impossible puisque, de l’aveu même de l’auteur, le titre s’inspire du genre du « Death Game »).

Charmé ? Peut-être pas le meilleur mot. Plutôt intrigué ? Nous le sommes indéniablement et nous reconnaissons avoir hâte de la prochaine apparition du premier projet de Bokeh Game Studio. Pour l’heure, le créateur et son équipe n’ont partagé ni fenêtre de sortie, ni même un support pour ce prometteur Slitterhead.