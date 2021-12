Game Awards 2021 – Du gameplay pour Senua’s Saga: Hellblade II

Parmi toutes ces annonces, nous ne savons plus où donner de la tête, et pourtant, il y en a une qui a créé l’effervescence dans la nuit du 9 au 10 décembre pendant la cérémonie des Game Awards 2021. Entre les trailers incroyables de Star Wars Eclipse et Elden Ring ou encore l’annonce d’Alan Wake, une séquence de gameplay de l’exclusivité Xbox Senua’s Saga: Hellblade II a déchaîné les foules.

La suite du jeu à succès a été annoncée en 2019 et l’équipe de Ninja Theory nous révèle enfin six minutes de gameplay pour le moins cinématographique dans lequel on peut suivre Senua et son clan en pleine action contre une créature humanoïde géante. La fin de cette séquence semble rappeler des vieux démons à l’héroïne. Il semblerait que cette séquence se déroule plutôt au début du jeu. Nous pouvons rappeler que le jeu traite d’un sujet peu commun et complexe à aborder dans le jeu vidéo, car il est délicat et plutôt lourd. Il s’agit de celui des troubles mentaux dont la protagoniste souffre, et qui se caractérise notamment par des hallucinations visuelles et auditives.

L’esprit de la licence semble être parfaitement respecté ce qui permet de rassurer les fans impatients de pouvoir découvrir cet opus. Ninja Theory a l’air d’avoir abattu un travail incroyable tant la mise en scène couplée aux textures, à la gestion des lumières ambiantes ou encore le rendu du feu de Dieu nous laisse bouche-bée et excités à l’idée de pouvoir en voir davantage.

Le solo narratif action-aventure est d’habitude l’apanage de PlayStation avec, par exemple, Horizon dont une bande-annonce a encore été révélée, mais Senua’s Saga: Hellblade II pourrait être l’occasion pour Microsoft de montrer l’étendue de la puissance de la Xbox Series X|S. Même si nous n’avons toujours aucune date de sortie, nous savons que le jeu sortira exclusivement sur PC et Xbox Series X|S et sera également inclus dans le Game Pass.