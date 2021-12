Game Awards 2021 – Les “autres” jeux annoncés

Certes, les nouvelles images d’Elden Ring ou de Horizon Forbidden West ont remporté tous les « ohhhh » ou les « ahhhh » de la salle (ou de votre salon). Eh oui, l’annonce d’un jeu Wonder Woman nous a autant enchantés qu’elle nous a pris par surprise. Mais il n’y en avait pas que pour les gros jeux aux Game Awards 2021, et certains trailers ont réussi à piquer notre curiosité…

The Expanse Telltale Series nous dit d’abord une chose, c’est que Telltale est immortel ! Si la fin de The Walking Dead a été sauvée in extremis par le créateur de la licence, Robert Kirkman en personne, on imaginait cela comme un chant du cygne. Pourtant, il y a encore des projets signés Telltale qui sont annoncés, comme cette adaptation de la série télé The Expanse, dont la sixième saison vient de s’achever sur Prime Video. Le jeu sera une préquelle à la série, et si le trailer ne montre pas de gameplay, on espère qu’il s’éloignera de la formule Telltale qui avait fini par causer la perte des studios…

Thirty Suitors est signé Annapurna. C’est tout ce qu’on a à dire, normalement, pour retenir l’attention du lecteur, même si ces dernières années, l’éditeur a pu connaître quelques coups de moins bien. Ce nouveau jeu essentiellement narratif dans lequel il s’agira de défier ses ex tout en décevant ses parents (tout un programme !) semble en tout cas haut en couleur, comme en atteste ce trailer diffusé aux Game Awards 2021.

Dans Have a nice Death, on incarne la Mort au bord du burn-out. Et la dernière fois qu’on avait pu jouer la Mort ou l’un de ses sbires, cela avait donné l’excellent Death’s Door. Des environnements en 2D élégants (presque) tout en nuances de gris et le rythme soutenu que nous annonce le trailer font qu’on gardera un œil sur Have a nice Death d’ici à sa sortie. Un early access ouvrira dès le mois de mars prochain.

Le trailer de Planet of Lana peut nous induire en erreur. Avec une ambiance qui évoquerait une version album jeunesse de Tatooine ou d’Arakis, on a l’impression de découvrir un jeu de type endless runner. En visitant le site web du jeune studio Wishfully, à l’origine du titre, on découvre qu’il s’agira en fait d’un puzzle game cinématique (à la Playdead ?). Dans tous les cas, les équipes de Wishfully ont réussi à emmener Takeshi Furukawa, compositeur de The Last Guardian, dans leur aventure, ce qui signifie déjà quelque chose…

Et puisqu’il était question de Playdead, on enchaîne avec beaucoup de dextérité sur le trailer de Somerville. Rien à voir avec Jimmy, puisqu’il s’agit ici d’un nouveau cinematic platformer par les auteurs de Limbo et ex-Playdead. Même si le mythique studio n’est pas impliqué, on retrouve bien dans Somerville la patte Limbo/Inside. Bonne nouvelle, le jeu sera inclus Day One au catalogue du Game Pass.