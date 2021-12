Game Awards 2021 – Sonic Frontiers montre son monde ouvert

N’est-il pas quelque peu ironique d’appelé un jeu en monde ouvert « frontières » ? SEGA ne semble guère s’en soucier, ou alors l’armée du département marketing de la firme japonaise a trouvé que c’était une super idée. Ne reste plus alors qu’à tous les mettre à la porte. Bref, le prochain jeu mettant en scène le hérisson le plus rapide à l’ouest du Pecos s’intitulera Sonic Frontiers, et constituera une petite révolution dans la franchise, puisqu’il s’agira d’un nouveau reboot (encore) à la sauce Ubisoft open-world.

Les Game Awards 2021 furent l’occasion pour SEGA de dévoiler la nouvelle bande-annonce pour Sonic Frontiers, et d’annoncer une fenêtre de sortie pour le jeu. Le trailer révèle un monde plus verdoyant que jamais, et beaucoup plus réaliste, comme si la Green Hills Zone avait subi un étrange croisement avec Shadow of the Colossus (ces grands monuments énigmatiques et ce géant ne laissent que peu de place à l’imagination) avait de répandre sa verdure sur l’ensemble de l’espace de jeu du Hérisson Bleu.

Cependant, inutile d’espérer avec une quelconque parenté avec Breath of the Wild, puisque les équipes de développement ont déjà assuré que même si nous aurons bien plus de liberté de mouvement que dans les jeux de plateformes canoniques de la série, le jeu n’offrira pas la même ampleur que le titre phare de Nintendo. Takashi Iizuka, responsable créatif chez Sonic Team USA, a clarifié ce qu’on pouvait attendre de Sonic Frontiers lors d’une interview donnée à Nintendo Life.

Sonic Frontiers est un énorme pas en avant pour la franchise, offrant une expérience de jeu évoluée qui peut être appréciée par les fans de longue date de Sonic et les passionnés d’action-aventure. Avec les efforts des développeurs talentueux de Sonic Team Japan, nous avons créé un tout nouveau style d’expérience de jeu pour Sonic the Hedgehog, où les joueurs pourront explorer des paysages luxuriants et vastes avec la vitesse et les capacités caractéristiques de Sonic. Il y aura certainement beaucoup de rebondissements à chaque tournant dans Sonic Frontiers.

Vitesse, paysages luxuriants, hérisson bleu, tous les ingrédients de la franchise Sonic sont bien là, mais est-ce qu’ils ne seront pas trop dilués dans la sauce de l’open-world au point d’en perdre toute saveur ? Verdict fin 2022 sur PS4 et 5, Xbox One et Series, Switch et PC.