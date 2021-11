Sonic invite le DJ Steve Aoki à sa fête d’anniversaire

Après que Pac-Man s’est payé les services du légendaire Ken Ishii pour son hymne d’anniversaire, c’est au tour de Sonic d’aller piocher dans les gloires de l’EDM. Ainsi, Steve Aoki donnera un concert en ligne événement pour le trentième anniversaire de Sonic !

La fête continue donc pour cet anniversaire, après les apparitions du hérisson dans de nombreux titres ami, une web série (Rise of the Wisps), une nouvelle série animée à venir (Sonic Prime), le remake de de Sonic Colors… c’est un concert virtuel qui continuera de célébrer la mascotte de SEGA.

Pour l’occasion, le DJ et producteur américain Steve Aoki donnera un concert sur internet où il jouera ses propres morceaux, mais aussi des remix des thèmes emblématiques des jeux Sonic. Il faut s’attendre à une heure de show, qui se déroulera dans des environnements numériques inspirés des grands niveaux des jeux SEGA, comme la Green Hill Zone ou Chemical Plant.

Fun fact : l’anniversaire du hérisson ne sera pas le seul qui sera fêté ce soir-là, puisque c’est aussi l’anniversaire de Steve Aoki lui-même, qui aura 44 ans.

Aoki, fils d’un homme d’affaire et ex-catcheur (!) américano-japonais, explose auprès du grand public en 2010 avec le hit « I’m in the house », avec Zuper Blahq, pseudo derrière lequel se cache… Will.I.Am des Black Eyed Peas. Il avait dès 1996 fondé son propre label, Dim Mak (du nom de l’un des arts martiaux pratiqués par Bruce Lee), qui a pu produire des artistes comme MSTRKRFT, les Klaxons, ou encore les Bloody Beetroots. On l’a déjà aperçu dans le jeu vidéo, puisqu’il apparaissait comme personnage déblocable dans les NBA 2K8 et NBA 2K9

Steve Aoki x Sonic the Hedgehog sera bien une collaboration de légende, alors rendez-vous le 30 novembre, 21h, sur les chaînes YouTube et Twitch de Sonic.