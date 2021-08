Sonic fête ses trente ans avec Sonic Colors: Ulitmate et une web-série

Sonic fête ses trente ans, et le premier événement marquant des festivités est d’ores et déjà apparu sur YouTube ! Comme nous le relations dans un article précédent, cette année anniversaire sera l’occasion de célébrer le hérisson bleu de multiples manières, en attendant un nouvel épisode canonique espéré comme celui de la renaissance.

Il faut dire que la mascotte de SEGA vit des moments plutôt fastes ces dernières années avec, depuis le succès de Sonic Mania, un vrai retour en grâce. Le film, qui partait pourtant de la pire des manières, fut une vraie réussite, devenant même le plus gros succès d’une adaptation vidéoludique au cinéma.

Point d’orgue des célébrations du trentième anniversaire, la ressortie d’un des épisodes les plus appréciés du public : Sonic Colors (Wii, 2010). Sonic Colors: Ultimate, remaster du titre cité précédemment, arrive ainsi sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via l’Epic Games Store le 7 septembre prochain, avec quelques éléments de valeur ajoutés par rapport à l’œuvre originale, comme un nouveau mode « Rival Rush » qui nous permettra d’affronter Sonic Metal, ou un affichage en 4k et 60 fps sur les consoles de la nouvelle génération !

Pour accompagner la sortie de ce nouvel opus, une web-série animée est diffusée sur YouTube, et le premier épisode est déjà sorti ! Intitulée Rise of the Wisps, la série met en scène Sonic, Tails, Eggman, et les petites créatures vues dans Sonic: Colors, les Wisps. Elle a de plus fait le choix de la 2D, dont on sait qu’elle a toujours mieux convenue à Sonic !

On n’a pas fini d’entendre parler du hérisson, puisqu’après la sortie du remaster de Colors, et outre le mystérieux nouveau jeu annoncé du bout des lèvres, c’est un nouveau film qui est en préparation. On a d’ailleurs appris récemment que Knuckles serait au générique, et bénéficiera d’un doublage de haut vol dans sa version originale, puisque c’est l’excellent Idris Elba (The Wire, Luther, Hobbs & Shaw, The Suicide Squash, entre autres) qui lui prêtera sa voix.