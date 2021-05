Mario au cinéma, vers un Nintendo Cinematic Universe ?

Nintendo a annoncé il y a quelque temps avoir signé un partenariat avec la société Illumination Entertainment, pour la création d’un film d’animation dédié au plombier le plus célèbre de la galaxie. Il se pourrait bien que ce film ne soit que la première étape vers de nombreux projets cinématographiques.

Mario n’a pas fait appel à des amateurs pour transposer ses aventures à l’écran. Illumination, ce n’est rien de moins que Despicable Me (Moi, Moche et Méchant), Minions et le Lorax. Autant dire qu’on a ici l’une des pointures du cinéma d’animation.

Il pourrait toutefois ne s’agir que d’une des nombreuses adaptations à venir, puisque, en entrevue avec Fast Company, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a confirmé qu’il estime que Mario pourrait avoir un grand avenir dans les salles obscures.

Si le président de Nintendo n’a pas dévoilé de détails sur les franchises made in Big N qui pourraient être adaptées au cinéma, il déclare tout de même que la société du plombier réfléchit à l’idée d’étendre ses licences au-delà du domaine vidéoludique (traduction libre) :

L’animation, en général, est quelque chose que nous examinons, et pas seulement cette franchise (celle de Mario – NDLR).

[…] Nous devons nous assurer que les résultats sont fidèles à l’expérience des joueurs et qu’ils n’empêcheraient jamais les développeurs de Nintendo de créer un autre jeu unique mettant en vedette les mêmes personnages.

Il est de notoriété publique que la firme japonaise veille toujours au grain concernant le respect de ses personnages et du lore Nintendo. Si des collaborations avec d’autres éditeurs ont déjà eu lieu, quiconque souhaite adapter les franchises Zelda, Mario ou autre, sait à quoi s’attendre.

Pour celles et ceux qui douteraient encore de l’envie sincère de Big N de vouloir se lancer dans le cinéma sur le long terme, sachez que Chris Meledandri, PDG d’Illumination Entertainment, a été nommé au conseil d’administration de Nintendo.

Et si pour patienter on se regardait de nouveau ce bon vieux nanard de 1993 ? (spoiler alert : non)