Game Awards 2021 – Des vers et des l’épice pour le trailer du RTS Dune Spice Wars

Voilà 20 ans que l’on avait pas eu l’ombre d’un vers des sables sur nos écrans. Leur dernière apparition officielle en date eut lieu lors du pitoyable Frank Herbert’s Dune développé par Cryo en 2001, qui se basait sur l’étrange mini-série Dune de Sci-Fi. L’adaptation récente de Dune par Denis Villeneuve aura eu pour mérite de remettre sur le devant de la scène cette saga fleuve culte, et il fallait s’y attendre, les studios de l’industrie vidéoludique n’ont pas tardé à s’intéresser de nouveau à l’univers élaboré par Frank Herbert.

Et c’est le studio Shiro Games qui a tiré le gros lot, en remportant le droit d’adaptation de la saga. Shiro Games sont déjà les heureux parents des très bons Northgard (un jeu de stratégie) et WarTales (un RPG open world injustement sous-coté), et se chargeront de faire de Dune un jeu de stratégie en temps réel. Ne cédant pas aux sirènes du TPS/FPS/monde ouvert (rayez votre hantise), le studio rendra hommage à l’histoire d’Herbert et à l’histoire du JV en ramenant Dune sur les terres du RTS.

Sébastien Vidal, PDG de Shiro Games a déclaré :

Aucun monde n’est mieux adapté à un jeu de stratégie que Dune. […] Nous sommes tous de grands fans de Dune – à la fois du roman original et du nouveau et spectaculaire film de Denis Villeneuve.

Cependant, malgré les déclarations du PDG, Dune Spice Wars s’inspirera bien plus des romans que du film live sorti cette année. Le titre permettra au joueur d’incarner différents personnages de la saga, dont le Duc Leto Atréides, ou le Baron Vladimir Harkonnen. Influence politique, hégémonie financière ou guerre ouverte, tous les moyens seront bons pour conquérir Arrakis, et devenir le maitre absolu de l’Épice.

Bien que développé par Shiro Games, le jeu sera édité par Funcom (Conan Exiles), qui détient la licence vidéoludique Dune, et compte bien exploiter ce nom au travers d’une multitude de titres. Dune Spice Wars n’est donc que le premier d’une lignée. Il sera lancé sur Steam en Early Access sur PC dès l’année prochaine. Funcom a d’ores et déjà annoncé que le prochain jeu révélé sera un « jeu de survie« . On a hâte… ou pas.