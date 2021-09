Dune – Le classement des meilleures adaptations de la saga de l’Épice

Dune a longtemps été une œuvre maudite. Non pas dans son format original, puisque la saga de Frank Herbert a été couronnée de succès dès sa parution en 1965 (Prix Hugo et Prix Nebula du meilleur roman en 1966, rien que ça). La malédiction a surtout touché ses potentielles et réelles adaptations sur grand et petit écran.

Projet avorté de Jodorowsky dans les années 70, film de 1984 renié par David Lynch, mini-série Sy-Fy qui a fait ce qu’elle pouvait en 2000… Jamais aucune adaptation ne s’était montrée à la hauteur du travail de Herbert. Jusqu’à cette année 2021 où enfin Denis Villeneuve vint briser ce sort, en livrant un film monumental.

Mais contrairement au cinéma et à la télévision, le jeu vidéo a plutôt été une terre fertile pour les adaptations de Dune. Le jeu de stratégie en temps réel fut le territoire favori des développeurs pour restituer les enjeux du commerce de l’Épice, et certains des studios les plus célèbres des années 90/2000 se sont penchés sur le cas Dune. New Game Plus vous propose un tour d’horizon (aride) des meilleurs jeux vidéo inspiré de la saga culte (et un bonus peu reluisant).

Dune (1992) – Cryo Interactive

Pourquoi c’est culte ? Jeu devenu instantanément un succès à sa sortie, le Dune de Cryo Interactive est un produit hybride, qui s’inspire autant des livres d’Herbert que de l’esthétique du film de David Lynch. Magnifique pour l’époque, le titre mêlait des phases de stratégie avec des séquences narratives impressionnantes. Aujourd’hui encore, il reste l’un des plus beaux souvenirs des amateurs de joueurs PC qui ont eu la chance de le connaître à sa sortie.

Le jeu proposait d’incarner Paul Atréides alors qu’il rejoint les Fremens et découvre la vraie nature de l’Épice, en plein conflit l’opposant aux Harkonnen. Le titre n’a pas particulièrement bien vieilli, mais il reste un excellent jeu, bien que bien trop linéaire pour les canons contemporains. Il est facilement trouvable en abandonware, et on aurait tort de s’en priver.

Dune 2 : La Bataille d’Arrakis (1992) – Virgin Interactive

Pourquoi c’est le meilleur ? Si le Dune de Cryo a marqué les esprits, Dune 2 (Dune 2 : The Building Of A Dynasty en VO) avait conquis les critiques et le public en donnant son nom à un genre alors balbutiant : le RTS. Avec sa campagne passionnante de bout en bout, ses mécaniques inédites, et ses cinématiques en FMV (Full Motion Vidéo), il reste une pierre angulaire de l’histoire du jeu vidéo.

Il connaitra un remake en 1998, nommé Dune 2000, développé par Westwood Studios et Intelligent Games (comme quoi les remakes ne sont pas un phénomène nouveau). Ce remake amènera de nouveaux éléments narratifs dans le mode campagne, de nouvelles factions, et une 3D isométrique de toute beauté. Un jeu à l’ambiance incomparable, salué par les fans de Herbert pour sa grande fidélité à l’histoire des romans.

Empereur : La Bataille pour Dune (2001) – Westwood Studios

Pourquoi c’est celui qui se repose sur ses lauriers ? Là où les jeux ou les films se concentrent sur le premier roman de la saga Dune, Empereur : La Bataille pour Dune (Emperor : Battle For Dune en VO) prenait le pari d’adapter la suite de la série. Chronologiquement, le titre prend place juste après les événements Dune 2000.

Westwood conserve les marqueurs qui ont fait le succès de Dune 2 et Dune 2000 : FMV qui font avancer la narration, de la stratégie en temps réel, et différentes Maisons (Atréides, Harkonnen, Ordos, et autres maisons mineures) qui permettent de faire varier le gameplay et les approches plus ou moins stratégiques.

On retiendra la réhausse graphique du titre comparé à ses prédécesseurs, et l’excellente bande son composée par Frank Klepacki, David Arkenstone et Jarrid Mendelson, idéale pour vos parties de jeux de rôle sur table en milieu désertique.

Dune Wars Mod Revival (2009) – Firaxis Games

Pourquoi c’est le plus agréable à jouer ? Comme son nom l’indique, il s’agit d’un mod, mais développé mais l’excellent studio Firaxis (X-COM, Marvel’s Midnight suns). Basé sur Civilization IV : Beyond the Sword, il conserve les bases de CivIV, et ne réinvente rien, mais agrémente le jeu des Maisons, personnages et religions issus du lore de la saga.

Le mod a reçu une mise à jour en 2015, avec une sérieuse amélioration graphique, et une optimisation pour des PC plus modernes. On notera qu’un patch pour Dune Wars Revival basé sur le film de Denis Villeneuve est disponible depuis quelques semaines. Une excellente raison pour replonger dans la conquête de l’Épice.

Frank Herbert’s Dune (2001) – Cryo Interactive

Pourquoi tant de haine ? On aurait pu finir en grandes pompes, mais on finira plutôt avec une curiosité… Pour rester poli. Premier jeu de la licence à arriver sur console (sur PlayStation 2 en l’occurrence) en plus de sortir sur PC, le titre de Cryo change la formule déjà bien rôdée du RTS pour prendre le pari du jeu d’action-aventure à la troisième personne. On y incarne Paul Atréides, cherchant à renverser le tyran Vladimir Harkonnen.

Et le jeu est exactement tout ce que Cryo Interactive savait faire de pire. Animations atroces, design de personnages aux fraises, gameplay catastrophique… Pire encore : le titre réussit l’exploit de produire une histoire totalement incompréhensible. Frank Herbert s’en serait retourné dans sa tombe.

Avec le retour en grâce de la saga de Frank Herbert grâce au film de Villeneuve, il est fort à parier que des studios vont commencer à s’intéresser de nouveau aux Atréides et aux Harkonnen. Pour un come-back sous forme de RTS, de FPS, de TPS, ou de RPG faites votre choix de sigle de trois lettres. On peut toujours se laisser à rêver d’un grand AAA, où l’on pourrait enfin explorer Arrakis, Caladan ou Geidi Prime au gré d’une aventure plus épique que jamais. Messieurs les producteurs si vous nous entendez…