Game Awards 2021 – Monster Hunter Rise: Sunbreak tease une nouvelle base et une bébête

Franchement, nous n’irions pas jusqu’à dire que c’était une perte totale de temps, mais cette édition des Game Awards n’était vraiment pas ouf… Alors non, ce n’était pas pourri non plus, c’était même mieux que l’an dernier, mais ça restait sincèrement pas terrible. Bon, on a bien eu droit à quelques surprises (notamment le nouveau Sonic, Slitterhead, Wonder Woman…), mais ce qui sautait réellement aux yeux, c’était l’absence des trois constructeurs sur la scène (la suite de Breath of the Wild ? Vous ne voulez pas plutôt un mouchoir ?) ainsi que celle des trailers de gameplay. Déçu ? Un peu… Ceci dit, on accepte quand même volontiers ce nouveau trailer de Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Pourquoi ? Principalement pour deux raisons. D’abord, parce que Monster Hunter Rise était, selon nous, l’un des titres forts de cette année et que, grâce à ce teaser, on peut se faire une idée de l’échelle de cette extension. Alors oui, on ne peut pas poser nos yeux sur du gameplay inédit (et autant le reconnaître, il est peu probable que cette extension y touche), mais on peut y découvrir quelques nouveaux éléments comme Elgado (votre nouveau pied-à-terre), un nouveau personnage et surtout, un monstre inédit.

Pas grand-chose ? Oui, peut-être, mais ça implique en fait beaucoup. En effet, ça confirme la volonté de Capcom d’enrichir le lore de cet épisode et, vu le look du nouveau PNJ, le navire sur lequel voguent nos personnages et la bourgade citée plus haut (tous très occidentaux), il faut s’attendre à un peu de dépaysement. Et si nous nous trompons, au moins, le Malzeno (le nouveau monstre qui semble tirer à la fois du côté du Zynogre et du Tobi Kadachi (ceci dit on y voit aussi volontiers une référence au Chumsky en monstre canin et tout)) devrait nous faire voir du pays.

Êtes-vous aussi excité que nous le sommes ? Avez-vous hâte de vous lancer dans ce nouveau périple aux côtés des chasseurs et des monstres ? Finalement, ce serait quand même cool que Capcom nous annonce un prix bientôt… Ensuite, on dit ça, on dit rien. Monster Hunter Rise: Sunbreak, ce n’est pas avant l’été prochain sur PC et Nintendo Switch.