Game Awards 2021 – Du gameplay pour A Plague Tale: Requiem

Souvenez-vous du mois de mai 2019, lorsque Asobo Studio nous invitait à découvrir les palpitantes aventures d’Amicia et Hugo de Rune. Nous savions déjà que A Plague Tale: Requiem été officialisé, mais les Game Awards 2021 nous auront permis de découvrir un nouveau trailer dévoilant un peu plus le gameplay du titre. Si les décors présentés sont d’une sublime beauté, les événements relatés n’ont rien à envier à l’ambiance sombre du premier épisode.

Ainsi, nous retrouvons nos deux protagonistes partis se réfugier dans le sud de la France. Cependant, la peste semble les avoir poursuivis et ils devront de nouveaux faire face aux hordes de rats affamés. Après la fin ouverte d’A Plage Tale: Innocence et grâce au succès du titre, il était plus que probable que nous allions retrouver notre duo pour de nouvelles aventures et ainsi en apprendre plus sur les capacités surnaturelles du jeune garçon.

Pour le moment, il est difficile de voir les nouveautés de gameplay apportées au titre mis à part les nouvelles armes et les nouvelles aptitudes au combat d’Amicia. Il semblerait également qu’Hugo ne soit pas capable de contrôler pleinement ses pouvoirs et qu’il pourrait être à l’origine des événements néfastes de ce second opus, comme le laissent entendre les dernières lignes de dialogues de sa sœur à la fin du trailer.

Conscients des réussites du premier jeu, nous n’avons que peu de doutes quant à la qualité de ce second opus. Nous espérons seulement que le titre saura évoluer et qu’il ne se contentera pas de recycler les mécaniques de gameplay. Également, la dernière image du prisonnier clôturant le trailer aura réussi à piquer notre curiosité et nous avons hâte de découvrir l’intrigue.

A Plague Tale: Requiem annoncé avec un joli trailer pour 2022″]

A Plague Tale: Requiem sera disponible en 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch en version cloud. De plus, le titre intégrera dès sa sortie le catalogue du Xbox Game Pass, une raison de plus de se tourner vers le service de cloud gaming de Microsoft.