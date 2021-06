Asobo Studio nous a préparé une petite surprise en annonçant une version optimisée pour A Plague Tale: Innocence, histoire de bien se mettre dans le bain avant d’accueillir sa suite dans les meilleures conditions, A Plague Tale: Requiem dévoilé lors de la conférence Xbox Bethesda qui sortira en 2022. A Plague Tale: Innocence s’offre une seconde jeunesse accompagnée d’une résolution 4K 60 FPS et de quelques améliorations visuelles. La mise à jour sera disponible le 6 juillet prochain sur PS5, Xbox Series X|S, Gamepass et Switch (cloud).

Sorti à la base en 2019, le jeu nous propose une expérience unique à travers un XIVème siècle dans la peau d’Amicia et de son frère Hugo. Dans un monde tout aussi incroyable qu’impitoyable, la peste noire et la guerre ravagent la population et nos deux personnages devront faire face à bien des dangers sur leur chemin. Un scénario qui nous prend aux tripes avec des émotions fortes qui ne vous laisseront pas indifférent tout au long de l’aventure.

A Plague Tale: Innocence a été développé par un studio français, Asobo, basé à Bordeaux. C’est environ une quarantaine de personnes qui ont travaillé sur ce jeu pour nous offrir un scénario captivant et maitrisé de bout en bout. Le titre est déjà d’une qualité visuelle époustouflante dans sa version de base malgré quelques soucis de caméra parfois contraignante, mais cela ne gâche en rien l’expérience de jeu et son immersion incroyable. C’est une réelle claque visuelle, de par ses graphismes très bien détaillés notamment par ses éclairages mais également par ses panoramas à couper le souffle. La bande-son est en parfaite harmonie avec l’histoire et renforce l’immersion dans l’aventure.

C’est le moment ou jamais de se lancer dans A Plague Tale: Innocence avec cette mise à jour qui va ne faire que renforcer un titre déjà excellent visuellement. Il faudra patienter encore trois petites semaines avant le lancement de la mise à jour le 6 juillet, pour rappel.