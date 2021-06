Senua’s Saga: Hellblade II – Ninja Theory en dévoile un peu plus

Le Xbox Games Showcase Extended se tenait hier à 19H en direct sur YouTube, comme vous l’avez vu dans un de nos précédents articles, certains développeurs avaient répondus présents à l’appel. L’intervention qui nous intéresse plus particulièrement aujourd’hui est celle de Tameem Antoniades. Si ce nom peut vous être inconnu, le nom du studio qu’il représente vous fera frémir d’impatience puisqu’il parlait au nom de Ninja Theory ! Ce même studio qui est à l’origine de Senua’s Sacrifice et qui, d’ailleurs, est en plein travail sur la suite tant attendue Senua’s Saga: Hellblade II.

La suite des aventures de Senua avait été annoncé il y a maintenant presqu’un an et demi à la surprise générale. Les informations se faisaient rares sur le sujet et les joueurs sont impatients d’en apprendre plus sur la suite du jeu. Et c’est ici qu’intervient la dernière conférence Xbox puisque petit à petit nous arrivons à glaner un peu plus d’informations.

La saga de Senua se déroulera donc au 9ème siècle en Islande, il semblerait que le studio ait envoyé toute une équipe sur place pour photographier les lieux pour tenter de modéliser au mieux le pays où se déroulera notre prochaine aventure. L’actrice, Melina Juergens, qui a la lourde tâche d’incarner Senua a également été mise à contribution puisqu’elle suit un entraînement des plus complexe dans une école spécialisée de Londres. Ces cours lui permettent d’apprendre l’art de combattre à l’épée et ceux depuis bientôt 2 ans ! La volonté de Ninja Theory est de retranscrire le plus fidèlement possible des combats viscéraux et brutaux.

Suites à ces révélations, nous avons eu accès à une vidéo mélangeant habilement quelques moments de gameplay (bien que rares) avec des éléments de making-of. Il va toutefois falloir nous montrer patients, à la fin de cette conférence, nulle date n’a été révélée. On a cependant eu confirmation que Senua’s Saga: Hellblade II arrivera bien day one sur le Game Pass. Il est évident que la hype ne fait qu’augmenter au fur et à mesure des rares intervention de Ninja Theory. Sachez que de notre côté, Senua est attendue de pied ferme !