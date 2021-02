Senua’s Saga: Hellblade II – Une nouvelle image fait son apparition

Après Hellblade: Senua’s Sacrifice, acclamé par la critique en 2017 pour sa direction artistique audacieuse, la studio Ninja Theory a rapidement mis en chantier la suite des aventures de Senua, sa guerrière picte aux milles tourments, en lançant la conception de Hellblade II.

C’est grâce (ou à cause?) de ce succès public et critique que Ninja Theory entre dans le giron des studios exclusifs de Microsoft à l’occasion de l’E3 2018 et s’assure ainsi un appui et un soutien de taille.

Mais n’était-ce pas là un cadeau empoisonné de la part de Microsoft ? Il est permis de le croire car Hellblade II est annoncé aux Games Awards 2019 avec un premier trailer certes prometteur, mais place Ninja Theory sous les feux de la rampe et ce nouvel opus des aventures de Senua est promis au statut de fer de lance de la nouvelle génération Xbox Série X/S. N’était-ce pas trop de pression pour un petit studio qui doit encore confirmer son statut d’outsider ?

Il semblerait que ce fût le cas car depuis, les développeurs ont été très discrets quant à l’avancée du projet. Ninja Theory a dû mobiliser l’ensemble des ses équipes car les serveurs de Bleeding Edge ne connaitront pas de nouvelles mises à jour, mais le groupe gardera ses serveurs ouverts. De plus, grâce au lancement chaotique des consoles new-gen, la pression redescend (un peu) sur les développeurs qui profitent d’une exposition médiatique moins forte ces derniers temps. On peut espérer pour eux de ne pas avoir à passer par la phase “crunch”.

Here's a cinematic lighting experiment for Senua's Saga: Hellblade II #TheNinjaDiaries pic.twitter.com/i5ddXuec8r — Ninja Theory is Hiring! (@NinjaTheory) February 8, 2021

Le retour de Senua sur nos écrans se fait attendre mais l’optimisme est de mise. Bien que l’effet de surprise ne sera probablement pas à la hauteur du premier opus, il s’agit pour Ninja Theory de confirmer leur joli succès. Une chose est sûre, le public sera au rendez-vous, bien qu’à ce jour, aucune date de sortie officielle n’ait encore été annoncée.