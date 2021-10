Ces jeux d’horreur que vous devriez essayer pour Halloween 2021 !

Halloween est enfin à nos portes et bon nombre d’entre nous vont chercher à se procurer leur dose de frissons pour accueillir comme il se doit cette fête. Si pour certains, cela se fera au travers de costumes ou de films, pour d’autres, il ne fait aucun doute que ce sera devant leurs consoles que la fête va se passer. C’est pourquoi cette année, New Games Plus vous propose de découvrir cinq jeux horrifiques qui pourraient sans mal vous glacer le sang.

Song of Horror – Il est temps d’affronter vos peurs

Entamons notre dossier par un jeu terrifiant malheureusement trop peu connu du grand public, à savoir Song of Horror. Initialement lancé pour Halloween 2019, ce jeu d’aventure épisodique a su nous faire vivre un véritable cauchemar jusqu’à la sortie de son ultime épisode en mai 2020. Au travers de ses cinq chapitres, Song of Horror nous oblige à prendre part à diverses enquêtes angoissantes dans des lieux pour le moins anxiogènes.

La force de ce jeu réside avant tout dans son côté old-school, vu que son gameplay nous rappelle fortement les premiers Resident Evil ou Silent Hill, tout en modernisant le tout. D’une durée allant de deux à trois heures par chapitre selon votre vivacité d’esprit, le jeu se dote d’une grande rejouabilité étant donné que chaque chapitre propose d’incarner quatre personnages ayant chacun leur spécificité et qui vous serviront littéralement de vie dans le jeu.

En effet, dans Song of Horror, pas de seconde chance ou de continu. Chaque personnage n’a qu’une fragile petite vie pour faire face à toutes les horreurs qui s’opposeront à vous. Dans ce titre doté d’une ambiance glaçante et de séances de QTE très angoissantes, il sera très difficile de garder son calme face aux horreurs qui vous accablent, surtout que le jeu a des screamers aléatoire qui se rajoutent à cette ambiance oppressante. Disponible sur PC, PS4 et Xbox One, Song of Horror est aussi offert gratuitement avec Prime Gaming jusqu’au 1er novembre, alors pourquoi ne pas se laisser tenter.

Visage – Êtes-vous vraiment seul chez vous ?

Mais peut-être avez-vous prévu de passer Halloween seul chez vous cette année ? Notre second jeu vous fera clairement changer d’avis. Déjà nettement plus connu que Song of Horror, Visage se veut être la suite spirituelle de la démo du très attendu P. T qui ne verra jamais le jour. Après plusieurs années en accès anticipé, le jeu est enfin disponible en version définitive depuis novembre dernier, l’occasion pour les curieux de franchir le pas.

Bien qu’imparfait, ce jeu d’horreur à la première personne saura très vite vous plonger dans un gros état de stress permanent. Nous le déconseillons d’ailleurs aux âmes sensibles tant le titre tire sur la corde en matière de noirceur. Si toutefois vous pensez avoir le cœur bien accroché, Visage est le jeu idéale pour passer un Halloween terrifiant. Mais soyez prévenu, la nuit risque d’être longue ensuite.

Divisé en quatre chapitres, le jeu va vous inviter à découvrir les événements terribles qui se sont passés dans la mystérieuse demeure où vous êtes enfermé. En plus de vous obliger à gérer votre santé mentale, Visage s’amusera régulièrement à aller à l’encontre de votre instinct de survie, vous obligeant à vous confronter au danger et à l’inconnu. Et si tout cela ne suffisait pas, l’ambiance est au petits oignons, et saura toujours faire mouche au moment où vous n’aurez plus de bougies sur vous.

Disponible sur PC, PS4, Xbox One, Visage à tout pour attirer les plus courageux d’entre vous. Vous pouvez d’ailleurs en profiter « gratuitement » pour peu que vous soyez inscrit au Xbox Game Pass. Le jeu vient d’ailleurs tout juste de refaire parler de lui avec une nouvelle version améliorée qui vient de sortir pour la Xbox Serie X et qui ne devrait pas tarder pour la PlayStation 5.

Phasmophobia – Affrontez Halloween à plusieurs.

A contrario, si vous avez prévu de passer une soirée entre amis en profitant des moments entre deux blagues pour frisonner, Phasmophobia est fait pour vous. Ayant profité d’une grande visibilité à la fin de l’année 2020, ce jeu de chasse aux fantômes a depuis grandement évolué et avec lui son ambiance. S’il n’est clairement pas le jeu le plus horrifique de notre dossier, il saura tout de même angoisser les joueurs les moins habitués au genre, et bien faire rire leurs amis.

Le principe est assez simple. Au travers de diverses maps, Phasmophobia va inviter jusqu’à quatre joueurs pour enquêter sur une entité surnaturelle qui hante les lieux. Les chasseurs devront alors recueillir divers indices à l’aide d’appareils en tous genres afin de découvrir à quels genres de fantômes ils sont confrontés. Bien entendu, cette entité n’a pas l’intention de se laisser faire et à mesure que l’enquête avancera, la créature se montrera de plus en plus agressive, allant jusqu’à prendre la vie de nos enquêteurs mal chanceux.

Uniquement disponible sur PC, Phasmophobia est encore en accès anticipé, mais reçoit très régulièrement du nouveau contenu. Ainsi, il n’est pas rare de voir de nouveaux fantômes, de nouveaux outils ou maps. Le jeu n’a déjà plus rien à voir avec ce qu’il était possible de découvrir il y a un an à sa sortie. De plus, l’équipe de développement en charge du jeu semble travailler en ce moment sur l’amélioration du côté horrifique de la chasse aux fantômes. Alors, who you gonna call ?

Tormented Souls – L’horreur old school pour Halloween.

Petit nouveau du genre horrifique, Tormented Souls n’en reste pas moins un must de l’horreur pour cette fin d’année 2021. Se rapprochant des classiques des années 90 tels que Resident Evil, ce jeu d’horreur du studio Dual Effect Games a vraiment de quoi plaire pour les aficionados du genre. Bien qu’assez classique dans sa réalisation, le tout est fait avec assez de finesse pour rendre le jeu agréable. C’est un titre fait par des passionnées pour des passionnés.

Oscillant entre le gore et le cauchemardesque, ce jeu devrait pouvoir vous offrir un Halloween haut en couleur avec sa patte artistique travaillée. Il reste néanmoins que ce jeu reste très classique et plaira sûrement plus aux nostalgiques des bons vieux survival-horror qu’aux joueurs habitués à des jeux comme Outlast. En ce qui concerne sa disponibilité, Tormented Souls est jouable sur toutes les plateformes actuelles, vous n’avez donc pas d’excuse pour ne pas vous laisser envahir par la tourmente. Mais finalement, c’est sûrement notre cher rédacteur Riku qui en parle le mieux dans sa critique du jeu.

Back 4 Blood : Quand le chasseur devient le chassé

Et finalement, autant se l’avouer, tout le monde n’est pas fait pour jouer à des jeux d’horreur. Mais cela ne va pas vous empêcher de profiter d’Halloween et pourquoi pas de tirer sur quelques zombies. Tout juste sorti, Back 4 Blood se présente déjà comme l’héritier de Left 4 Dead et compte bien l’égaler. Avec son gameplay nerveux et ses créatures zombiesques, le jeu va colorer votre soirée de rouge et d’un peu de vert, avec quelques bouts de cervelle de temps en temps.

Petit plaisir coupable, ce jeu saura amplement satisfaire les groupes d’amis en quête d’action plus que de frissons et puis, reconnaissons-le, tirer sur un zombie avec un fusil à pompe a un côté déstressant. Ce titre est tout le contraire de Back 4 Blood qui, malgré son côté fun indéniable, vous fera vivre de grands moments de stress lorsque les hordes de zombies vous fonceront dessus, surtout au niveau maximum.

Entre les différents modes et les bonus/malus qui modifient chaque partie, Back 4 Blood a vraiment de quoi vous occuper bien après Halloween, mais il devrait aussi proposer un challenge plus que corsé aux joueurs les plus déterminés. Le jeu est actuellement disponible sur Xbox Series, PlayStation 4/5, Xbox One et PC. Notons au passage que le jeu est aussi disponible directement par le biais du Xbox Game Pass.