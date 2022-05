Silent Hill – Vrai retour de la licence ou énième rumeur sans fond ?

Voilà dix ans que cette saga du jeu vidéo n’est plus apparue sur nos belles consoles. dix années que l’on attend fébrilement un nouveau Silent Hill pour poursuivre un mythe dont les derniers épisodes, Silent Hill: Downpour (PS3 / Xbox 360) et Silent Hill: Book of Memories (PS Vita), ont été des points finaux décevants voire carrément oubliables. Pourtant, une lueur d’espoir nous a merveilleusement aveuglé quand, en 2014, a été annoncé Silent Hills développé par Kojima Productions en partenariat avec Guillermo Del Toro. D’autant que la démo du jeu, P.T. (pour Playable Trailer), nous donnait de quoi nous enjailler. Une joie de courte durée puisqu’un an plus tard, l’annulation du projet fut annoncée, avec en prime un divorce avec pertes et fracas entre Hideo Kojima et Konami.

Depuis, plus rien. Enfin presque. Depuis quelques temps, plusieurs rumeurs bruissent de plus en plus fortement, et il semblerait même que plusieurs Silent Hill soient en production. On pense notamment à la Bloober Team, un studio ayant une certaine expérience dans le développement d’expériences horrifiques puisqu’ils ont été à l’œuvre sur les jeux Blair Witch ou The Medium, et qui aurait un projet en ce sens. Rappelons d’ailleurs que le studio a signé en 2019 un partenariat avec l’éditeur japonais, de quoi crédibiliser un peu plus encore cette rumeur, même si démentie depuis.

Mais le leak qui nous intéresse cette fois proviendrait d’un autre projet au dessus duquel l’ombre de Kojima plane. Ce vendredi 13 mai, l’utilisateur AestheticGamer a diffusé sur son compte Twitter une poignée d’images qui proviendraient d’un nouveau Silent Hill.

Fuite de Silent Hill. Il y a beaucoup de choses que je ne partage pas pour l’instant. Cela vient d’une source relativement nouvelle pour moi, mais j’ai reçu plus qu’assez de preuves pour les croire. Je mentionnerais également les noms « Anita et Maya » et « messages SMS ». Ces images sont assez datées, de 2020, alors peut être que le projet a l’air un peu différent maintenant.

Très peu de temps après, ces images ont été supprimées pour violation de droits d’auteurs et le profil du leaker temporairement bloqué, de quoi offrir encore plus de crédit à ses propos, lui qui avait déjà fait mouche il y a quelques années avec des révélations sur Resident Evil Village.

Dans la foulée, l’ancien producteur de Silent Hill: Shattered Memories, Tomm Hulett, y est allé de son petit coup de gueule, qualifiant les sources de ces fuites de personnes « pas assez professionnelles pour rendre justice au jeu », avant d’expliquer, face à l’émoi de nombreuses fans considérant ses propos comme une confirmation du leak, qu’il n’y croyait pas et n’avait de surcroît plus aucune relation avec la série depuis plus de dix ans. Qu’importe, le mal est déjà fait et ce qui n’aurait pu être qu’une rumeur volatile a à présent de solides racines dans l’esprit des joueurs.

L’enquête continue néanmoins afin de démêler le vrai du faux dans cette affaire. Et comme indice supplémentaire, on peut s’intéresser à ces images, et plus particulièrement à celle montrant une créature ornée de fleurs de cerisiers au fond de ce couloir remplis de papiers collés aux murs. Cet être fait écho aux dires de Masahiro It?, directeur artistique de la licence, dans un tweet de 2018. En effet, il y évoquait la possibilité, pour s’écarter de l’icone du jeu Pyramide Head, d’utiliser des cerisiers en fleurs comme matériau d’horreur. Troublante coïncidence.

Une nouvelle piste de réflexion peut être explorée en s’intéressant cette fois au « messages SMS » qu’évoque AestheticGamer. À l’époque du projet Silent Hills de Kojima, celui ci aurait eu l’idée d’à nouveau briser le quatrième mur en faisant en sorte que le jeu interagisse avec les joueurs dans le monde réel, via des SMS notamment, y compris lorsque il n’est pas en pleine partie. C’est ce que nous a révélé en 2019 Alanah Pierce, ancienne journaliste à présent scénariste pour Santa Monica Studio. Une idée qui aurait pu survivre à ce projet pour être donc réutilisée aujourd’hui.

I heard that Silent Hills would require you to sign a waiver before playing because it would somehow interact with your real-world self, like by sending you emails or text messages as characters from the game even when you weren’t actively playing. https://t.co/aWezrmYA7v — Alanah Pearce (@Charalanahzard) November 19, 2019

Tout un faisceau d’indices donc qui nous laisse entendre qu’un nouveau Silent Hill serait en chantier. On se prend même à rêver plus grand avec le retour d’Hideo Kojima en tant que directeur de ce projet potentiel. De l’eau ayant depuis coulé sous les ponts, un début de réconciliation entre le créateur et Konami pourrait avoir eu lieu, avec pourquoi pas comme médiateur un certain Sony, très proche de Kojima Productions avec lequel il a déjà signé l’exclusivité Death Stranding.

Toujours est-il qu’il ne s’agit encore là que de rumeurs. Pourtant, on a envie d’y croire, très fort même, et on attend à présent qu’une seule chose : une confirmation. Une confirmation qui pourrait éventuellement avoir lieu dès cet été, lors du Summer Game Fest, puisque Kojima est déjà supposé, si l’on en croit les différentes indiscrétions d’insiders, y présenter son projet actuel. Croisons les doigts pour que tout ceci s’avère.