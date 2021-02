Keiichiro Toyama, le père de Silent Hill, nous replonge dans l’horreur

Loin de l’extravagance d’un Suda51, ou des ambitions démesurées d’un Kojima, il est un créateur à part, un homme discret, simple, dont le regard doux cache un esprit torturé. Keiichiro Toyama fait partie des grands noms méconnus du jeu vidéo. Père de Silent Hill, de Forbidden Siren et de Gravity Rush, il vient de nous dévoiler les premières images de son prochain bébé, qui revient aux sources de l’horreur. Âmes sensibles s’abstenir.

Après quelques années chez Konami, puis vingt ans de bons et loyaux services pour Sony Interactive Entertainment, Toyama quitte le giron de la multinationale pour fonder son propre studio indépendant en 2020 : Bokeh Game Studio. En fondant ce studio, son but est clair : donner libre cours à sa créativité. Pour présenter son premier projet en tant qu’indépendant, le réalisateur a révélé quelques artworks et croquis préparatoires, que nous vous invitons à découvrir.

La patte inimitable de Toyama se reconnaît immédiatement. Influencés autant par les tableaux de Francis Bacon et de H.R. Giger (le père d’Alien) que par la tendance body-horror (The Thing, Videodrome, La Mouche, entre autres), ces premiers sketchs présentent des corps déformés, torturés. Cependant ces créatures de cauchemar gardent des traces de leur ancienne humanité, ce qui les rend d’autant plus terrifiantes…

Dans une interview postée sur le Twitter de Bokeh Game Studio, le directeur créatif revient également sur sa vision personnelle de l’horreur, et sur l’ambiance de son prochain jeu (traduction libre) :

“L’horreur ne se résume pas à montrer des choses effrayantes à l’écran. […] L’horreur doit venir du questionnement sur notre condition et bousculer le fait que l’on vit de manière paisible.”

En résumé, l’auteur souhaite une fois de plus plonger des personnages qui ont une vie normale dans des situations traumatisantes, où ils seront forcés de faire face à des monstres et leurs propres démons. Pour en savoir plus sur sa prochaine production, jetez-vous sur sa passionnante interview, disponible ci-dessous.