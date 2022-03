Tekken : Bloodline, la nouvelle bonne idée Netflix ?

C’est probablement l’une des annonces qui nous aura le plus surpris : Netflix va adapter la franchise Tekken en série. Monument du jeu vidéo s’il en est, le porte étendard du jeu de combat sur PS1 ne brille pas spécialement pour son scénario. Un postulat de base qui a probablement intéressé la firme américaine de streaming qui ne pourra que nous surprendre avec Tekken : Bloodline.

Alors ça Néné, adapter Tekken, c’était une riche idée. Une franchise suffisamment « culte » pour avoir de quoi hyper, mais possédant en même temps un lore suffisamment incomplet pour se permettre une grande liberté d’écriture : le mix parfait pour s’éviter toute tempête d’excréments de la part des joueurs, tout en s’assurant un certain nombre de visionnages. Car oui, même si l’histoire est sacrément tirée par les cheveux, elle n’en reste pas moins cultissime, et ça Netflix semble l’avoir bien compris.

De ce que l’on peut voir du trailer, Tekken : Bloodline reprendra la trame de Tekken 3 qui met en scène l’affrontement entre Jin Kazama et Ogre. Un choix logique compte tenu l’impact qu’aura cet épisode dans la franchise mais aussi dans les ludothèques des joueurs, puisqu’il s’agit de l’épisode le plus vendu avec pas loin de 9 millions de copies écoulées !

Côté animation, même si l’on ne sait pas quel studio se trouve derrière la production, on peut déjà voir un vrai respect de l’œuvre avec de nombreux éléments repris directement du jeu (les impacts de coups notamment). On y retrouve un mélange d’animation classique, mais aussi pas mal de CGI, ce qui ne peut que laisser rêveur quant aux scènes de combats qui seront présentes dans la production.

Au delà de Tekken, il est très agréable de voir qu’un géant de l’audiovisuel prenne autant au sérieux le jeu vidéo. Après l’excellent Arcane, la série Castlevania, ou encore le film Dragon Quest, Netflix signe ici un nouveau projet plein d’amour autour de notre média préféré, et bon dieu il était temps ! Véritable reflet de la société, les productions cinématographiques et télévisuelles à succès sont l’image d’une époque. Et après des décennies de Street Fighter, Prince of Persia ou autres nanards fumants, il semblerait qu’enfin le jeu vidéo fasse réellement partie non plus uniquement de la culture pop’, mais bien de la culture avec un grand C, avec ce qu’il comporte de classiques intemporels et universels, dont Tekken fait assurément parti.

Pour revenir à Tekken : Bloodline la date de sortie est prévue à 2022, ce qui nous laisse mine de rien avec une fourchette aussi large que celle d’un livreur Chronopost, même s’il ne restera peut-être pas si longtemps à attendre.