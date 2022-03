Netflix se « gamifie » – Nouvelles fictions interactives en vue !

Nous vous parlions de l’appétit du géant du streaming en ce qui concerne le jeu vidéo. Ouvrant peu à peu son catalogue au casual gaming (une courte sélection de jeux est désormais accessible sans supplément aux abonnés à la plateforme), Netflix investit par petites touches dans le milieu et s’est encore offert tout récemment le studio Next Game (Stranger Things: Puzzle Tales).

Pas de quoi révolutionner l’industrie, ni faire suer Microsoft et son Game Pass, mais là n’est pas l’objectif de l’américain, qui peut par contre se servir de ce savoir-faire nouveau pour enrichir son cœur de métier, les séries.

C’est ainsi que la plateforme va renforcer son offre de fictions interactives avec deux nouveaux titres, à cheval entre la série traditionnelle et le jeu vidéo. Premier de ces deux titres, Chapardeur !, ou, en V.O., Cat Burglar. Un cartoon imaginé par les auteurs de Bandersnatch, Charlie Brookers et Annabel Jones. Comme pour l’épisode spécial de Black Mirror, l’épisode/ jeu nous demandera de choisir le chemin à suivre. Si l’aventure dure en moyenne une dizaine de minutes, il se dit que c’est une heure et demie de scènes qui ont été enregistrées, soit un nombre important d’histoires potentielles…

Encore plus gaming, la seconde fiction interactive qui arrive sur Netflix s’intitule Trivia Quest, et s’inspire des jeux de la famille Trivia, des jeux mobiles renouvelant le genre du quizz de culture générale. Dans la série, il s’agira de répondre à des questions pour faire progresser l’épisode. Et comme dans un “vrai” jeu vidéo, les complétionnistes auront l’occasion de retourner dans un épisode déjà terminé pour reprendre les questions qu’ils auraient loupées et débloquer des scènes inédites…

Avec cette gamification de ses séries, Netflix a peut-être trouvé le moyen de nous faire visionner plusieurs fois le contenu de son catalogue ? N’oublions pas que si les monstres du divertissement que sont Netflix, Amazon Prime ou le Game Pass sont en concurrence, ce n’est pas directement, de contenu à contenu (Netflix ne cherchera jamais à avoir plus ou de meilleurs jeux que Microsoft). Ce pourquoi ils se disputent, c’est pour s’accaparer notre temps : chaque minute passée sur un jeu Game Pass est une minute qu’on ne passera pas sur Netflix, et inversement. Alors nous faire repasser plusieurs fois sur un même épisode d’une série offrira évidemment des points d’avance à Netflix dans cette grande bataille.