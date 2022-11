Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – Plus qu’un remaster ?

Outre le jeu original et ses remakes, Final Fantasy VII compte bon nombre de jeux dérivés qui enrichissent l’univers d’un des RPG les plus cultes de tout les temps. Crisis Core, l’un de ses épisodes spin-off, s’offrira très bientôt un remaster, délicatement souligné par le « Reunion » du titre. Même si les intentions étaient claires, certaines informations laissent à penser que l’enjeu va un peu plus loin que la simple notion de remaster.

Tout d’abord, grâce au trailer dévoilé hier, nous apprenons que le côté graphique du titre ne sera pas le seul élément qui aura subit un petit ravalement. La bande-son aura ainsi été réarrangée, les dialogues seront doublés en anglais et en japonais et le système de combat aura été retravaillé. Même les cinématiques des invocations auront eu recours à une petite cure de rajeunissement. De quoi proposer une expérience modernisée pour ce titre déjà vieux de quinze ans et issu de la PSP.

Pour faire un point sur l’histoire, le jeu se déroulera sept ans avant les événements de Final Fantasy VII. Au contrôle de Zack Fair, jeune SOLDAT , le joueur sera au centre des agissements de la Shinra et des menaces que ses expériences peuvent engendrer. Les joueurs ayant découvert la saga Final Fantasy VII avec le remake pourront ainsi plonger un peu plus dans l’univers avant la sortie de la suite, toujours prévue pour l’hiver 2023-2024.

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion se veut, quant à lui, rassurant sur ses capacités techniques et sur le travail qui a été accompli sur le titre d’origine : il tournera en 4K sur PS5 et Xbox Series et même jusqu’à 120 FPS sur PC. Yoshinori Kitase, producteur exécutif, veut lui aussi assurer que le travail fourni est à la hauteur des espérances :

« Ce jeu est bien plus qu’un simple remaster, il transcende les générations et les plateformes. Nous sommes extrêmement fiers de toutes les améliorations que l’équipe de développement a pu inclure dans Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. »

Néanmoins, même si les développeurs se veulent rassurants, tout cela ne sort pas réellement de l’ordinaire quand on parle de remaster. La saga Kingdom Hearts, par exemple, avait toujours réorchestrée ses musiques à travers ses différentes rééditions, et les dernières versions tournent également à un framerate plus élevé. Même si les dernières images semblent rendre honneur au travail effectué, reste à le prouver, manette en main.

Quoiqu’il en soit, il ne reste plus très longtemps à attendre pour en avoir le cœur net. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion sera disponible dès le 13 décembre 2022 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Nintendo Switch.