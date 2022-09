Theatrhythm: Final Bar Line – 35 ans de Final Fantasy en musique

Depuis le Tokyo Game Show de 2021, les annonces et célébrations concernant les 35 ans de la licence phare de Square Enix vont bon train : concerts, albums, vêtements… il ne manquait qu’un jeu commémoratif. C’est désormais chose faite, puisque Theatrhythm: Final Bar Line a été annoncé lors de ce Nintendo Direct pour le 16 février 2023. Prévu pour Nintendo Switch et PlayStation 4, il signe le retour des jeux de rythme Final Fantasy à l’international depuis Final Fantasy Theatrhythm: Curtain Call sur 3DS en 2014.

Si la licence a été très discrète par chez nous, sur l’archipel il en est autrement. Une version dédiée à Dragon Quest et une version arcade, Theatrhythm Final Fantasy: All-Star, sortie en 2016, ont pu laisser la licence dans les esprits. Cette nouvelle édition, prévue pour l’anniversaire de la licence, ne cherche pas à réinventer la roue. Les modes habituels, Field Song, Boss Battle et Event Song feront leur retour.

Seul l’Event Song Mode fait réellement peau neuve, en passant d’un curseur mobile à un curseur fixe. L’interface se rapproche alors de celles de jeux désormais bien établis, comme Guitar Hero ou la pléthore de jeux de rythme gacha comme Bang Dream ou Love Live (comparatif au dessus, Final Bar Line à gauche, Curtain Call à droite).

Le trailer est riche en information, et on connait déjà le nombre colossal de morceaux intégrés dans la version de base : 385 morceaux, auxquels s’ajouteront 90 morceaux DLC si cela ne suffisait pas. Cerise sur le gâteau, ces DLC ne se contentent pas de reprendre des morceaux cultes de la saga. Ils font appel à d’autres licences chères aux fans de Square Enix comme Nier ou Octopath Traveler. Pour ce qui est des personnages, il y en aura une centaine, choisi à travers tous les jeux sortis de la licence.

Enfin, le jeu propose deux modes multijoueurs. Un mode où il sera possible pour les joueurs de collaborer sur un seul écran, en « style duo », et un mode en ligne, où il sera possible de se confronter à quatre joueurs. Le jeu permettra également de profiter des morceaux intégrés sans se soucier du rythme, pour profiter des musiques et des vidéos débloquées au cours des parties.

Enfin, s’il n’y a pour l’instant rien de dévoilé quant à une potentielle édition physique, les éditions collectors numériques, quant à elles, ont été révélées. L’édition Deluxe rajoute 27 morceaux exclusifs aux collectors ainsi que le DLC Season Pass 1. L’édition Premium Deluxe inclue les 27 morceaux et tous les Season Pass.

L’édition standard de Theatrhythm: Final Bar Line sera disponible pour 59,99€. L’édition Digitale Deluxe sera disponible pour 89,99€. L’édition Digitale Premium Deluxe sera disponible pour 109,99€.