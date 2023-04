The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Un air nouveau ?

Il est désormais certain qu’on ne le battra pas. Depuis son annonce lors de l’E3 2019 (oui, ça commence à remonter), The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est attendu de pied ferme par les fans de la licence, excités à l’idée de pouvoir repartir en Hyrule six ans après avoir sauvé la princesse des griffes de Ganon dans Breath of the Wild. Alors qu’il s’était fait discret jusqu’à la diffusion du premier trailer il y a sept mois de cela, Link revient le 12 mai prochain pour partir explorer les cieux. Et puisque l’ultime bande annonce a été diffusée hier, nous connaissons désormais une bonne partie de ce que proposera ce prochain opus, mais également tout ce sur quoi nous devrons malheureusement faire une croix.

Repartir en Hyrule

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom promet à quelques différences près le même voyage que son prédécesseur. Nous n’avions aucun doute là-dessus : Nintendo nous emmène à nouveau en Hyrule, univers principal de la série The Legend of Zelda. Ainsi, les joueurs auront une nouvelle fois l’occasion de rendre visite aux habitants du village de Cocorico ou de celui d’Elimith, le tout à une subtilité près.

En effet, et c’est d’ailleurs tout ce qui fait l’intérêt de ce nouveau titre, nous pourrons désormais partir explorer les cieux du royaume d’Hyrule. Une nouveauté qui prendra certainement une place majeure dans le scénario, et qui rassure bien des joueurs en ce qui concerne le côté « exploration » que le jeu mettra en avant. Parce que oui, une inquiétude subsistait dans l’idée de revenir explorer le même univers : ne plus rien avoir à découvrir.

Après avoir passé des centaines d’heures sur Breath of the Wild, certains joueurs connaissent désormais le carte comme leur poche. Et même si le monde de la « surface » subit bien des changements dans cette suite, il est quasiment certain que si la décision d’emmener les joueurs dans le ciel n’avait pas été prise, une bonne partie des hyliens auraient reculé face à la proposition.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme…

S’il y a bien une chose à laquelle nous devrons nous attendre dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, c’est d’assister à une liberté de création sans précédent, mise en relief par les différentes nouvelles mécaniques apportées au sein de ce nouvel opus. Après avoir visionné les différentes bandes-annonces publiées par le géant japonais, nous avons pu découvrir différentes nouvelles idées toujours plus folles les unes que les autres, à commencer par la mécanique de « l’Amalgame », une capacité qui permettra à Link d’accrocher un objet à un autre afin d’obtenir une arme plus puissante et plus résistante.

Sans compter la construction de véhicules à partir de pièces trouvées en pleine nature, il est évident que ces nouveaux ajouts deviendront rapidement le théâtre de bien des créations, et une grande partie des adeptes des aventures du chevalier vert accueilleront ces mécaniques à bras ouverts, tant le charme de la survie à la sauce BOTW aura l’occasion de se faire sentir davantage.

Cependant, lorsque l’on découvre ces nouvelles formules, il est très facile de se rappeler qu’à la base, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ne devait être qu’un DLC. En effet, même si certaines choses ont le mérite de ressembler à de vraies nouvelles idées à intégrer dans du jeu complet, l’impression que plusieurs mécaniques (à l’image de l’Amalgame) sont présentes juste pour ajouter du contenu sans plus-value persiste. Et même si il semblerait d’avance qu’il n’ait rien à prouver, l’enjeu de ce titre sera de réussir à nous garder en haleine dans un univers simplement revisité avec une touche de nuages.

Link le corrompu

Si la suite tant attendue de Breath of the Wild tournera autour d’un aspect créatif plus qu’omniprésent, c’est d’abord sur un autre ton que Nintendo vient adresser la parole à ses joueurs avec cette nouvelle production. Nous n’aurons pas manqué de le constater dans les différents trailers présentés ces derniers mois, mais il est évident que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se mettra aux couleurs de la corruption.

Alors que BOTW commençait déjà à nous mettre en conditions, cette suite nous servira la corruption sous ses couleurs les plus sombres, et Hyrule se verra ainsi ternie par les ravages de cette dernière, à tel point que même notre héros Link s’armera d’une master sword corrompue ou bien encore d’un gant bien particulier pour venir à bout des nouveaux antagonistes qui sévissent dans le royaume.

Ainsi, nous aurons certainement affaire à un titre plus mature que les précédents, qui mettra davantage en avant l’obscurité de la trame. Reste à voir si le déroulé de l’histoire saura maintenir cet aspect plus que bienvenu. Pour autant, on espère que le nouvel antagoniste au centre du jeu saura respecter le thème mis en place et sera en mesure de se distinguer de Ganon, un ennemi dont on aura vite fait de se lasser au fil du temps.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se veut neuf, tout en posant ses bagages au cœur d’un univers que l’on connaît désormais comme notre poche. Cependant, c’est avec une foultitude de nouvelles propositions qu’il réussira certainement à conquérir les joueurs, à l’instar de son prédécesseur Breath of the Wild, qui fut l’un des plus gros succès de la console de Nintendo. Toujours est-il que la réponse à toutes nos interrogations approche à grands pas, puisqu’il ne reste plus qu’un mois à attendre avant de retrouver notre ami Link dans les cieux d’Hyrule, le 12 mai prochain en exclusivité sur Switch.