The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Du nouveau dans l’air !

Cela faisait plusieurs mois déjà qu’aucune information officielle n’avait été relayée par Nintendo concernant The Legend of Zelda: Tears of the kingdom, le prochain volet de la franchise à succès. Il est certain que le titre se positionne parmi les jeux les plus attendus de 2023, tant son arrivée fut reportée. Mais entre doutes, suspicions et craintes, c’est hier soir que Nintendo a décidé de lever le voile lors de son Nintendo Direct, et les équipes du géant japonais n’auraient pas pu clôturer leur présentation autrement qu’en proposant à leur communauté du nouveau concernant les prochaines aventures de Link. C’est pourquoi les fans ont pu prendre un bon bol d’air frais en Hyrule durant deux minutes au cours d’un nouveau trailer.

Dès le début du trailer, les développeurs auront vite fait de nous plonger dans l’obscurité du climat nouvellement instauré au royaume. En effet, c’est en misant sur un ton plus sombre que Tears of the kingdom souhaite tirer son épingle du jeu. Et il paraissait évident, d’un sens, de nous faire connaître la désolation et l’ombre après la nature et la lumière. Il semblerait que Breath of the Wild n’ait en fait servi que de calme avant la tempête, puisque sa suite n’hésitera pas à faire couler les larmes. Même si la corruption était déjà de la partie dans le précédent volet, elle le sera davantage dans ce nouveau titre, avec une lune rouge certainement plus fréquente, et des ennemis toujours plus redoutables.

Des rumeurs circulaient avant l’annonce du titre officiel disant que ce dernier répondrait au nom de « Breath of the Darkness ». Même si le titre officiel propose désormais quelque chose de totalement différent, en regardant le trailer, tout porte à croire que ce nouvel opus aurait réellement pu se nommer ainsi. Car oui, nous n’aurons de cesse de nous répéter, Hyrule a sombré dans l’apocalypse.

Mais il semblerait qu’une aventure ne se fasse pas sans embûches. Pour revenir sur les monstres, plusieurs créatures seront de la partie, y compris quelques bestioles bien célèbres issues du dernier opus. Ainsi, les bokoblins, les moblins, les lézalfos ou encore les Hinox signeront tous leur grand retour. Cependant, au cours de notre voyage, nous aurons affaire à de nombreuses créatures inédites, dont le visage de certaines d’entre-elles apparaissent dans le trailer. Et pour tout vous dire, cela ne manque pas de diversité !

Golems de pierre, monstres humanoïdes en tous genres, le jeu aura de quoi nous satisfaire. Mais au-delà des simples bestioles présentes dans la nature, l’antagoniste du jeu se présente également sous ses plus belles nuances. Avec la mort pour maître-mot, nous allons en découdre. En effet, le personnage avait vaguement été dévoilé au cours du premier trailer, mais nous pouvons enfin le voir entièrement dans cette nouvelle présentation. Pas encore de nom dévoilé pour ce nouvel ennemi, mais il est certain qu’il faudra disposer d’un arsenal solide pour faire mordre la poussière à cet assaillant redoutable, plus déterminé que jamais.

Cependant pas de panique, notre bon vieux Link aura de quoi se défendre, et c’est du sérieux ! On dirait bien qu’en dehors des armes classiques, notre chevalier disposera de la master sword dans sa version corrompue (soulignant davantage l’atmosphère du jeu), ainsi qu’un gant étrange, nouvelle arme présentée au cours du trailer. Ce gant semble conférer à Link des pouvoirs obscurs essentiels au scénario et au sauvetage de la princesse, toujours prise au piège par les forces du mal depuis 36 ans.

Autre nouveauté, même si les chevaux seront toujours disponibles dans le jeu en tant que montures, il sera possible, à l’instar de la moto dans l’extension de Breath of The Wild, de sillonner Hyrule à bord d’une mongolfière, d’un camion ou encore d’un genre de drone géant, de quoi varier les sensations et les plaisirs. Même si ce choix peut paraître assez ubuesque, notez que puisque le jeu se déroulera pour une bonne partie de son scénario dans le ciel (du moins, nous le supposons), il faut bien que notre héros trouve de quoi se déplacer avec efficacité. Peut-être que ces véhicules feront l’objet d’un potentiel crafting, ainsi il nous faudra trouver un certain nombre de ressources avant de pouvoir les confectionner, ou bien l’accomplissement d’une quête nous permettra de déverrouiller l’option.

Par ailleurs, en ce qui concerne le jeu en lui-même, cette nouvelle présentation tend à nous le confirmer davantage : l’aventure se déroulera dans le ciel comme sur terre. Nous avons même l’impression que l’aventure se déroulera plus en Hyrule que dans les cieux. Mais c’est d’autant plus fou de voir notre terrain de jeu préféré s’élargir au ciel, car c’est un monde ouvert encore plus vaste et diversifié qui nous attend. Au niveau de la map, de nouveaux centres d’intérêt semblent avoir été ajoutés, puisque l’on aperçoit des tours fragmentées dans le ciel, ou bien encore des spirales vertes au sol, on suppose alors que ce genre d’installations viendra remplacer les sanctuaires ou les tours de sauvegarde dans Zelda BOTW, et imaginons que les points de sauvegarde se trouveront désormais dans le ciel.

Le jeu promet de nous proposer un panel de mécaniques assez conséquent, et à en croire les différents extraits, il y en aura certainement plus que dans Breath of the Wild. Le titre paraît bourré de casse-têtes, d’énigmes et de mécaniques, et l’on peut imaginer que puisque les sanctuaires disparaissent, ces derniers sont remplacés par des sanctuaires à ciel ouvert, avec des énigmes à résoudre directement dans la nature (ou dans les nuages).

Après avoir découvert cette multitude d’informations, il ne nous reste plus qu’à attendre la sortie du jeu, prévue pour le 12 mai 2023. Une version collector sera proposée le jour de la sortie du jeu pour le prix de 130€, et elle comprendra les objets suivants :

Le jeu The Legend of Zelda: Tears of Kingdom dans sa version physique

dans sa version physique Un recueil d’illustrations sur le jeu

Un steelbook à l’effigie du nouveau titre

Un poster métallique ICONART

Un ensemble de 4 pin’s

Chevaliers d’Hyrule, il ne nous reste plus que trois mois avant de partir à la recherche des larmes du royaume. Ainsi, nous saurons si oui ou non, le jeu aura réussi à nous faire rêver, la tête dans les nuages…