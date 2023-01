The Legend of Zelda – Link bientôt sur grand écran ?

La licence The Legend of Zelda est l’une des licences phares du géant japonais Nintendo, et si vous n’avez jamais entendu parler du chevalier Link, vous avez certainement sauté une étape ! En effet, la licence créée par Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, a enregistré près de 94,73 millions de jeux vendus à travers le globe. Et c’est âgée de 36 ans que la franchise nippone continue son petit bout de chemin encore de nos jours, notamment avec le franc succès The Legend of Zelda : Breath of the Wild sorti en 2017, et dont la suite nommée « Tears of the Kingdom » prévue pour mai 2023 est l’un des jeux les plus attendus de l’année, si ce n’est le plus attendu.

La licence a su sortir de l’univers vidéoludique dont elle est originaire, notamment avec des mangas, ou à l’aide de produits dérivés toujours plus variés. Mais pourquoi ne pas aller plus loin ? Car après l’annonce du film Super Mario prévu pour avril, il semblerait que le studio Illumination à l’origine du projet puisse-t-être en train de réfléchir à une adaptation cinématographique des aventures de Link, afin de permettre aux fans aguerris de la licence de voir leur chevalier préféré en action sur grand écran.

Car oui, après avoir proposé aux cinéphiles de découvrir les aventures du hérisson bleu Sonic dans les salles obscures, ou bien en emmenant ces derniers dans l’univers apocalyptique de Fallout, sans compter l’arrivée prochaine du plombier moustachu, il serait normal de laisser une petite place au plus célèbre héros d’Hyrule en tête d’affiche. C’est pourquoi après l’échec cuisant du dessin animé Zelda de 1989, le studio Illumination pourrait bien relever le niveau en proposant aux fans une adaptation digne de ce nom.

Et la question qui nous vient désormais à l’esprit est la suivante : comment Illumination parviendra-t-il à satisfaire pleinement le public avec son adaptation ? On voudrait notamment savoir quel(s) jeu(x) le studio décidera d’adapter, mais également comment pourra se dérouler le casting voix, dans la mesure où Link est un héros qui ne parle pas dans les jeux principaux de la licence. La direction artistique saura-t-elle plaire au plus grand nombre ? Tant de questions nous viennent en tête… Être fidèle à l’univers, aux personnages, à l’histoire, rassembler tous ces éléments afin de concocter le plat qui saura ravir toutes les papilles du peuple, ce n’est pas gagné d’avance.

Pour revenir sur le casting voix, une option a été abordée par Gaten Matarazzo, connu pour jouer le rôle de Dustin dans Stranger Things. En effet, l’acteur envisageait une possibilité visant à faire du film The Legend of Zelda une production dénuée de paroles, en se fiant au héros Link. Ainsi, tous les personnages feraient de même en ne lâchant pas un mot de toute l’histoire. Une décision qui serait envisageable, certes, mais qui ne plairait certainement pas à grand monde, car un film muet serait tout de suite plus compliqué à suivre. Pas vraiment une bonne option, donc. Toujours est-il que l’on attend avec impatience la sortie du film Super Mario le 5 avril prochain au cinéma, en espérant qu’Illumination ait bien décidé de nous emmener à Hyrule d’ici quelques temps…