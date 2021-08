Arietta of Spirits – Partez à la rencontre des esprits dans ce Zelda-like

Arietta of Spirits, c’est l’histoire d’Arietta qui se rend avec sa famille dans la maison de sa grand-mère pour la première fois depuis son décès. Cette excursion prend un virage inattendu lorsqu’un matin, la jeune fille se fait réveiller par un mystérieux personnage. ” Arietta… Wake up.” (vous l’avez n’est-ce pas ?). Dès lors, Arietta est capable de voir des esprits. Commence alors une aventure qui semble aussi étrange qu’émouvante.

Il nous faudra explorer une île mystérieuse aux forêts luxuriantes et aux cavernes obscures afin d’en espérer percer ses secrets. C’est un gameplay sans fioriture et des combats rapides qui nous attendent ; le tout avec une direction artistique qui ne nous laisse pas indifférent, dans un style néo-rétro qui, à coup sûr, fera son effet pour les plus nostalgiques du pixel.

Si la ressemblance avec Zelda est frappante, il n’est pas non plus sans nous rappeler un certain Kena qui doit bientôt pointer le bout de son nez. D’autres jeux de la scène indé pourraient être également citer, on pense à Fox n Forest, Naima’s melody, Hazelnut Bastille ou bien encore Little Witch in the Woods.

Nous espérons cependant que le studio Third Spirit Game saura tirer son épingle du jeu et nous proposer une expérience loin du simple copier-coller ; car même si nous aimons les références, nous apprécions surtout l’authenticité et une vraie identité. Soyons clair, votre rédactrice apprécie particulièrement ce genre d’expérience vidéoludique ; ça la ramène à ses premières amours, ça la transporte, et ses yeux redeviennent ceux d’une enfant ; mais tout de même, la nouveauté ça fait du bien !

Pour information, la sortie de Arietta of Spirits aura lieu le 20 août de 2021, sans oublier qu’une démo est déjà disponible sur Steam. Nous pouvons aussi opter pour une précommande directement sur le site des éditeur Red Art Games.

L’univers du jeu indépendant semble avoir encore de beaux jours devant lui (et c’est tant mieux). Nous vous rappelons d’ailleurs des éditeurs s’associent le 31 août pour un Showcase en direct. En attendant, voici le trailer de la petite Arietta et sa loutre bleue.