The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – On en sait plus sur son scénario

Il est certainement le jeu le plus attendu de l’année. Rien qu’avec cette phrase, vous avez sans doute deviné de quel titre il s’agit. En effet, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dont la sortie est prévue pour le 12 mai prochain, se fait de plus en plus attendre par les fans les plus aguerris du chevalier vert. Et malgré les quelques images dévoilées au cours de trailers diffusés ces derniers mois, le jeu se montre plutôt discret. On ne connaît rien du scénario, rien de la quête principale, et que ce soit au niveau des personnages ou des lieux visitables, aucune information n’a jusqu’à présent été précisément révélée. Cependant, c’est grâce à la description du jeu sur le site de Micromania que l’on en sait désormais un peu plus concernant ce volet attendu depuis 3 ans maintenant.

Alors oui, ce n’est pas un scoop, le jeu se déroulera dans le cieux au-dessus du royaume d’Hyrule. Mais au-delà de cette information, il semblerait que nous puissions partir à la découverte de « mondes vastes et détaillés » au cours de notre périple. De ce fait, on imagine alors pouvoir explorer des dimensions parallèles, des royaumes parallèles ? Car notre quête dans le ciel va desservir un but bien précis : rassembler les « larmes du royaume », comme l’indique le nom du jeu. Il s’agirait là de reliques permettant de maintenir paix et prospérité en Hyrule. On peut imaginer que si ces pierres maintiennent la paix dans le royaume, sans elles, nous n’assistons qu’au chaos et à la désolation. Mais où va-t-on les trouver ? Par quels moyens parviendrons-nous à nos fins ? La recherche de ces pierres représentera donc la quête principale du jeu, mais notre odyssée ne sera évidemment pas de tout repos.

Là où l’intemporel Ganon sévissait encore dans Breath of the Wild, la logique voudrait qu’un autre antagoniste voit le jour, puisque ce dernier se place comme étant une suite du titre à succès. Toujours est-il que le jeu promet de joncher notre chemin d’ennemis « redoutables », accompagnés par des centaines d’énigmes inédites, puisque cet opus semble se centrer davantage sur les casse-têtes et les mécaniques en tous genres. Mais la sortie du titre ne se fera pas sans risque, puisqu’il passe en mastodonte après un mastodonte.

Et le fait de nous promettre un voyage dans le ciel nous laisse seul entre doutes et interrogations concernant le déroulé du jeu. Resterons-nous dans le ciel ou une partie de l’histoire se passera aussi dans le monde terrestre ? Car rappelez-vous, Tears of the Kingdom ne devait être qu’une simple extension pour Breath of The Wild, mais puisque les idées fusaient chez le géant nippon après la sortie du précédent opus, les équipes en ont décidé autrement en proposant une toute nouvelle aventure. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on ne change pas de map en soit, le ciel se présentant alors comme la simple extension d’un monde déjà visité. On retrouvera certainement un esprit à la Skyward Sword dans ce nouveau volet, car le principe de dualité entre le ciel et la terre semble similaire à celui du jeu aux cent célestriers.

Toujours est-il que l’on attend beaucoup de ce prochain Zelda, tant au niveau de son scénario qu’au niveau de ses mécaniques (qui ont déjà l’air plus qu’intéressantes), et tantôt l’on appréciera la qualité du titre, tantôt on le soufflera de par ses armes cassables ou son système de stamina. Mais patientons, hyliens, le jeu de l’année arrive. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est prévu pour le 12 mai 2023, en exclusivité sur Switch.