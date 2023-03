The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Link entre enfin en scène !

Comme prévu, The Legend of Zelda: Tears of Kingdom – qui héritera également d’une Nintendo Switch OLED à son effigie – est venu vers le joueur, et on nous a fourni quelque chose d’assez consistant à se mettre sous la dent. Quoi de plus normal pour un jeu qui doit sortir dans un grand mois (le 12 mai prochain) ?Contrairement à ce que l’on a pu voir à présent à son sujet, on nous a non pas présenté une vidéo montée, mais plutôt une assez longue séquence de gameplay commentée par Eiji Aonuma en personne pour nous parler d’une chose en particulier : les facultés du héros, l’éternel Link.

Une aventure en terre connue ?

Lorsque la vidéo s’est lancée, on a probablement tous eu une question en tête : alors, que nous proposera ce nouveau volet en termes de nouveautés ? Et s’il est vrai que l’on a déjà eu un aperçu de quelques-unes d’entre-elles au cours de précédents trailers, on ne demandait qu’à en voir plus, à avoir plus de détails. Et ce que nous dit cette diffusion du mardi 28 mars, c’est que si la forme nous rappelle son aîné, l’expérience de jeu semble tout autre. Une expérience marquée par le champ des possibles.

Première nouveauté, les « îles célestes ». À première vue, elles semblent totalement inatteignables, mais pas pour Link, puisque le jeune homme a évidemment des ressources à faire valoir. On le voit sans mal : avec l’une de ces nouvelles capacités (« rétrospective ») – permettant de restaurer des objet dans leur état d’origine –, il peut ainsi se servir d’un morceau du lieu éthérique échoué sur terre tel un ascenseur. Une idée somme toute assez plaisante. Et elle n’est certainement pas la seule, les dix minutes publiées par Nintendo nous l’ont assez bien montré.

« Rien ne se perd, tout se transforme »

À vrai dire, pour ce Tears of the Kingdom, les développeurs semblent ne pas y être allés avec le dos de la cuillère et ont laissé libre cours à leur imagination, et ce, même si le joueur peut paraître quelque peu circonspect face à l’aspect farfelu de la chose. C’est ce qu’on peut aisément comprendre lorsque l’on s’attarde sur une autre faculté présentée par Aonuma.

Cette dernière (« amalgame ») plutôt orientée offensivement permet de faire feu de tout bois et d’augmenter significativement notre force de frappe. En fusionnant les divers objets en notre possession – lesquels ne présentent, dans un premier temps, aucune véritable utilité –, on peut obtenir des objets bien utiles et plus puissants. Flèches à tête chercheuse, bouclier fumigène, armes de poing à long portée… Les possibilités de création semblent nombreuses… Jusqu’à quel point ?

Il va sans dire que cette manière de réutiliser les éléments à notre disposition pour se sortir de tout obstacle est un excellent moyen de renforcer l’aspect survie du titre. Mais au-delà, c’est avant tout une excellente façon d’apporter du pragmatisme à un monde qui peut probablement faire peur par son immensité, car le déplacement s’en trouvera également favorisé. Avec une autre capacité (« emprise »), Link sera en effet désormais capable de créer différents types de véhicules tel le radeau que l’on voit dans la vidéo. Mais là encore, on nous promet un tas de possibilités (véhicules terrestres aériens, etc.). Bref, tout semble mis du côté du joueur pour faciliter sa tâche. Et on n’a pas parlé du fameux pouvoir (« infiltration ») qui fait traverser les plafonds, histoire de grimper de façon quasi instantanée un relief. Ce qui aura le mérite de nous faire économiser notre endurance.

Voilà pour les nouveautés ou, du moins, pour celle avancée par la vidéo, car oui, on espère encore bien d’autres choses qui, logiquement, ne devraient pas être montrées, mais se laisser découvrir lentement par le joueur au cours de son cheminement. À moins que… Quoi qu’il en soit, avec ce que l’on voit, l’aventure s’annonce on ne peut plus fun et variée. Mais le sera-t-elle assez pour nous faire oublier le précédent Breath of The Wild ?