CD Projekt Red – La fin du Gwent synonyme de licenciements

Si vous faites partie des presque cinquante millions de joueurs ayant mis la main sur The Witcher 3: Wild Hunt depuis 2015, vous n’avez pas pu passer à côté du Gwent. Le jeu de cartes basé sur le deckbuilding proposait au départ d’affronter des PNJ dans des duels mettant en scène des unités issues des différentes factions issues de l’univers du sorceleur. Ce jeu dans le jeu avait rapidement su convaincre, au point de devenir un standalone multijoueur en 2018 sur PS4, Xbox One et PC, puis sur mobiles en 2019. Aujourd’hui, mauvaise nouvelle pour les amateurs : CD Projekt Red vient en effet d’annoncer la fin de son soutien au développement actif du jeu.

C’est via un communiqué prenant part au Gwentfinity, nom donné au programme définissant les contours du futur du jeu, que le studio s’est dévoilé. Il se retirera progressivement du projet au cours de l’année 2023, mais laissera ensuite le jeu entre les mains de la communauté, sans nouvelle mise à jour. Humainement parlant, si quelques développeurs seront dirigés vers d’autres projets, environ trente personnes travaillant actuellement sur le Gwent seront ensuite invitées à aller proposer leur services ailleurs.

« La communauté a toujours été le coeur du Gwent. Personne d’autre ne pourra mieux que vous prendre le relais et faire avancer le jeu vers une nouvelle ère. (…) Merci aux membres de l’équipe et à tous ceux qui ont pu faire du jeu ce qu’il est aujourd’hui » CD Projekt Red

S’il reste énigmatique, notamment du point de vue du futur du Gwent lorsqu’il sera en autogestion, le communiqué a le mérite d’être sincère et de rendre hommage aux personnes qui devront quitter le navire. Plutôt que de la cacher, il met bien en avant la précarité du monde du jeu vidéo pour certains corps de métier. Les projets vont et viennent, et le business amène parfois à prendre des décisions difficiles. Cette annonce intervient quelques jours seulement après la nouvelle du licenciement de vingt-neuf autres personnes dans un autre studio appartenant à CD Projekt Red : The Molasses Flood. En cause, un changement de direction sur un projet, entraînant un changement d’équipe.

CD Projekt se serait sûrement bien passé de ces mauvaises publicités enchainées, et se devait de prendre les devants, d’autant plus que le studio polonais était déjà au centre de l’actualité en ce moment. Après avoir dévoilé son bilan financier annuel, marqué par des revenus stables mais des ventes en baisse de 20%, il avait également fallu démentir d’insistantes rumeurs de rachat de la part de Sony il y a quelques jours.

En attendant d’en savoir plus sur le futur du Gwent, d’autres nouvelles étant prévues avant la fin de l’année, et sur les futurs AAA des créateurs de Cyberpunk 2077, dont le DLC devrait arriver prochainement, CD Projekt aurait peut-être intérêt à faire attention à son image publique, afin de ne pas perdre sa crédibilité dans le monde du travail. Pour tout ce qui touche au créatif, nous faisons confiance au studio polonais pour continuer à nous surprendre.