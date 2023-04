Suicide Squad: Kill The Justice League reporté – Reculer pour mieux sauter ?

La trilogie Batman Arkham de Rocksteady Studios sortie entre 2009 et 2016 a été un tournant dans l’histoire du Chevalier Noir et des jeux vidéo. Devenue culte grace à son gameplay efficace, son ambiance sombre de Gotham en monde ouvert (pour les 2ème et 3ème jeux), ses ennemis charismatiques, ses énigmes à découvrir, cette sensation de planer au-dessus de la ville prêt à bondir sur ses adversaires en toute discrétion… Incarner Batman n’avait jamais été aussi jouissif. Mais une fois ces aventures achevées, Rocksteady Studios s’est tourné vers une autre voie, celle d’une équipe de super vilains et d’un nouveau jeu annoncé au DC Fandome : Suicide Squad: Kill The Justice League sur PC, PS5 et Xbox Series.

Cette fois, le jeu nous permet de jouer quatre membres de la Suicide Squad : Harly Quinn, Captain Boomerang, King Shark et Deadshot pour éliminer la Justice League, corrompue par Brainiac (un ennemi de Superman). Il sera donc possible d’affronter Superman, Batman, Flash ou encore Green Lantern pour sauver Metropolis. Une ambiance colorée, délirante, immature, beaucoup plus action, bref complètement différente de ce que l’on a connu auparavant et qui inquiète de nombreux joueurs. À l’origine une sortie était prévue en 2022, mais sera finalement décalé à Juin 2023.

Après ce premier report, une vidéo de gameplay va confirmer les crainte, Suicide Squad : Kill The Justice League sera un jeu de tir à la troisième personne, avec une composante multi-joueurs online, dans un univers fluorescent. Il contiendra la possibilité d’acheter des packs de skins et battle-pass saisonniers (coucou Fortnite). Malgré un mode solo présent, il est clair que le studio cherche à renouveler son public de la trilogie Arkham. Mais ce genre de jeux est déjà légion, et Suicide Squad risque de se noyer parmi eux.

Les joueurs sont mécontents et le font savoir, surtout après la déception de Gotham Knights (jeu aventure développé par Warner Bros Montréal), sortie en Octobre 2022. Pour eux Suicide Squad: Kill The Justice League est trop éloigné des jeux Batman Arkham qu’ils ont connus et ils le comparent même à Anthem et Destiny, surtout après avoir appris qu’une connexion internet sera obligatoire même pour le mode solo, et que le jeu en coop’ locale sera impossible. En bref les joueurs vient bien le business model, moins l’expérience de jeu proposée. C’est dans ce contexte qu’on apprend aujourd’hui le report une nouvelle fois de Suicide Squad : Kill The Justice League au 2 Février 2024.

Nous avons pris la décision difficile mais nécessaire de prendre le temps dont nous avons besoin pour faire en sorte que le jeu soit la meilleure expérience qualité pour les joueurs. Merci à notre incroyable communauté pour son soutien continu, sa patience et sa compréhension. Il y a beaucoup plus à partager dans les mois à venir et nous avons hâte de vous voir à Metropolis l’année prochaine. – Communiqué de Rocksteady

Alors pourquoi ce report ? Est-ce qu’il y a un lien avec les retours négatifs ? Sûrement. Se dirige t-on vers un gros changement demandé par les joueurs ? Peu probable, la machine est lancée et le studio ne peut plus changer de direction. Certaines sources parlent d’un polissage du jeu, la correction de certains bugs mais de là à retarder la sortie du jeu de presque une année… On se doute que Rocksteady Studios va prendre en compte certains retours afin de rendre le jeu meilleur, surtout après s’être fait détruire sur les réseaux sociaux.

Peut-être aussi était-il risqué de sortir un jeu déjà critiqué et sans hype face à Star Wars Jedi Survivor, Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI et Diablo IV ? Devant quatre jeux aussi attendus, vous avez le choix entre maintenir le cap et risquer de couler (RIP Redfall) ou reporter le départ d’une nouvelle aventure. Et c’est donc ce deuxième choix que Rocksteady Studios a décidé de faire.

Suicide Squad: Kill The Justice League a rencontré beaucoup d’embûches sur son parcours et cela n’a pas l’air de s’arrêter. La stratégie commerciale est jusqu’ici ratée et on se demande pourquoi on passe d’un des meilleurs jeux d’aventures de super héros à une pâle copie d’un jeu service. L’idée de base d’incarner le Suicide Squad n’était pas si inintéressante que cela, mais on aurait aimé jouer ces quatre personnages tout en découvrant leur histoire, leurs secrets, se mettre à la place du méchant afin de chasser la Justice League avec une intrigue profonde et qui nous en apprend plus sur lui et sur l’univers DC. C’était l’occasion rêvée de faire face aux jeux Spiderman de Marvel et de relancer la machine DC surtout après l’excellent film « The Batman » et le prochain film « The Flash », mais c’est raté. Les fans des comics méritent à la fois plus de respect et des jeux dignes de leurs œuvres favorites sans être pris pour des vaches à lait.

Néanmoins, face à autant de critiques, on espère que Rocksteady Studios a su prendre du recul afin de s’armer au mieux et a pensé avant tout à l’expérience des joueurs plutôt que d’aller droit dans le mur avec un jeu imparfait. Il est trop tard pour changer de plan et le studio doit apprendre de ses erreurs mais la priorité est d’abord de finir ce projet Suicide Squad dans les meilleures conditions possibles. Il reste donc beaucoup de travail à faire que ce soit sur le jeu mais aussi sur la communication, et même si cette décision était difficile à prendre, elle peut, par la suite, s’avérer payante (comme les skins !).