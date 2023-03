Suicide Squad: Kill the Justice League dans la tourmente ?

Suicide Squad: Kill the Justice League avait profité d’un tout récent événement PlayStation pour se focaliser sur son gameplay. Cependant, plutôt que de susciter de la joie, la séquence présentée a causé doute et déception. Un sentiment ici partagé, mais pas seulement, puisqu’il semble s’agir d’un avis assez consensuel. Et, apparemment, cet accueil assez froid aurait motivé le studio RockSteady a prendre de nouvelles mesures pour son jeu.

Un nouveau report mentionné

En effet, selon le journaliste bien rôdé de Bloomberg, Jason Schreier, Suicide Squad devrait annoncer dans peu de temps son report. Ce qui ne serait pas la première fois que le jeu passe par une telle décision, car s’il est pour l’instant prévu pour une sortie en mai 2023, ce n’a pas toujours été le cas: le titre devait initialement apparaître sur le marché en 2022, mais le développement en a voulu autrement. Ici, comme nous le rapporte Schreier, le délai supplémentaire serait visiblement bien moins long et consisterait seulement à apporter quelques retouches en plus, corriger quelques bugs… mais, ce serait surtout pour éviter de se heurter à de très grosses sorties, à l’instar du prochain The Legend of Zelda ou encore Diablo IV. Par conséquent, il y a de fortes chances que l’on vise le second semestre de cette année 2023.

NEWS: Warner Bros and Rocksteady have delayed Suicide Squad: Kill The Justice League once again, from May to later this year, according to a person familiar. A showcase of the game during a PlayStation stream last month was poorly received by fans https://t.co/R6gzNaftAv — Jason Schreier (@jasonschreier) March 9, 2023

C’est grave docteur ?

Tout reste à confirmer, bien entendu. Et nul doute que, si cela se vérifie, Rocksteady se prononcera très bientôt. Cependant, étant donné la réputation de Schreier, on aurait tendance à prendre l’information pour acquise. Et, honnêtement, ce ne serait guère surprenant… Quoique, on peut vraiment se poser la question quant à l’utilité d’un report s’il ne s’agit que de soucis mineurs comme on nous laisse entendre. Car, il faut bien se rendre à l’évidence que cela ne changerait (peut-être) pas grand-chose quant à la réception du jeu par le public. Car ce qui le gêne le plus, c’est avant tout le concept qu’on leur sert. Pour cause, alors qu’ils pouvaient s’attendre à un jeu d’aventure en bonne et due forme, un peu à l’image des précédents titres du studio (la saga Arkham), ils ont très probablement eu le déplaisir de faire face à un TPS qui s’avérera être aussi, dans un même temps, un jeu service.

Alors, à quoi servirait exactement ce potentiel report ? Si, pour Starfield par exemple – qui vient tout juste d’en subir un – on peut penser qu’il est plus question d’une volonté de faire au mieux, histoire de servir Xbox d’une exclusivité bien solide qui lui manque actuellement. Pour ce Suicide Squad en revanche, ça pourrait être comme un aveu d’échec : à défaut de pouvoir séduire, Rocksteady pourrait donc tout simplement chercher une stratégie qui viserait à minimiser les dégâts en donnant à son jeu une visibilité qui ne serait pas totalement éclipsée par l’arrivée de sorties majeures, lesquelles attireront tous les regards. Ce qui sera une tâche bien ardue, car, comme on le sait, plus on s’approche de la fin d’année, plus la concurrence (souvent constituée de licences incontournables) s’annonce bien coriace.

Néanmoins, à l’heure qu’il est où l’on a pas de réelles vues sur l’ensemble du calendrier, ce pourrait être la solution : Kill the Justice League pourrait en effet profité de l’absence possible des gros mastodontes (tel un Call of Duty) ou de l’incertitude de certains autres (à l’image d’Assassin’s Creed Mirage dont la situation de son éditeur semble présager le pire ou de Marvel’s Spider Man 2) pour essayer de se faire une place, toute petite soit-elle. Mais ça, c’est seulement si report il y a.